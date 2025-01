Protest v Trnave spojil predstaviteľov celej opozície. Na Trojičnom námestí vystúpil Matovič, Viskupič či Mráz

Protestné zhromaždenie Aj Trnava je Európa v piatok spojilo predstaviteľov celej opozície. Na Trojičnom námestí v Trnave vystúpil okrem Igora Matoviča z hnutia Slovensko aj trnavský župan Jozef Viskupič (Progresívne Slovensko), vicežupan Rastislav Mráz (KDH), na pódiu nechýbal Patrik Voltmann (SaS), zástupcovia Demokratov aj strany Za ľudí.

Protest organizovalo KDH a Demokrati

Na zhromaždenie prišlo podľa organizátorov približne 5000 ľudí. Najviac reagovali pri zmienkach rečníkov o predsedovi vlády Robertovi Ficovi a o možnom vystúpení z Európskej únie.

Nechýbalo skandovanie, najčastejšie „Dosť bolo Fica“. Davu sa páčil výrok zástupcu občianskeho sektora Miroslava Kollára, podľa ktorého je len otázkou času, „kedy ústavným a demokratickým spôsobom pošleme už druhýkrát Fica od moci“. Protestné zhromaždenie v Trnave neorganizovalo občianske združenie Mier Ukrajine, ale politické strany KDH a Demokrati. Vládu Roberta Fica môže podľa Doroty Nvotovej ukončiť len jednotná opozícia, ktorá bude ťahať za jeden povraz.

„Aj ja som si mohla povedať, to musím stáť na jednom pódiu s Matovičom, aby sa pohli veci dopredu? Mohla som si to povedať, ale musím a budem tu stáť. A všetci opoziční lídri by malo stáť na týchto námestiach v jednom šíku, žiadajte to od nich,“ vyzvala dav.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Matovič hovoril o voličoch koalície

Igor Matovič zasa prišiel s myšlienkou, že treba presviedčať ľudí, ktorí sa nachádzajú medzi voličmi Smeru, Hlasu, Republiky a SNS a ktorí čakali napríklad lacnejšie potraviny.

„Oni nie sú všetci hlúpi, boli len podvedení,“ povedal Matovič. Časť voličov terajšej koalície označil za kľúčových ľudí, ktorí rozhodujú voľby. Aj niekdajšie hnutie OĽaNO podľa Matoviča v roku 2020 významnú časť z nich presvedčilo.

Protestné zhromaždenie v Trnave sa nieslo v pokojnej atmosfére, len počas vystúpenia Igora Matoviča sa k nemu priblížil muž, ktorý mu chcel položiť nejaké otázky, organizátori ho včas vyviedli preč. Pripravená bola aj štátna a mestská polícia, ale nemusela zasahovať. Na záver protestu zaznela slovenská hymna, dav si vyžiadal jej „starú“ verziu.