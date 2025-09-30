Zo študenta expert na kyberbezpečnosť. Konferencia Junior Security Summit ukázala trendy

Ak dokážeme prepojiť prax a štúdium, úspech je takmer vždy garantovaný.
Informačný servis
Informačný servis
3 min. čítania
Junior security summit prepojil studentov s expertmi z praxe.jpg
Junior Security Summit prepojil študentov s expertmi z praxe. Foto: R. Benický
Bratislava Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Bratislava

Aj tieto slová odzneli na konferencii Junior Security Summit. Do bratislavského Binária zavítali študenti z celého Slovenska a odborníci z praxe, aby sa rozprávali o aktuálnych výzvach v odvetví kybernetickej bezpečnosti a zároveň hľadali spôsoby, ako čo najlepšie využiť znalosti v reálnom živote.

Cto spolocnosti itaps miroslav kohu t.jpg
CTO spoločnosti ITAPS Miroslav Kohút. Foto: R. Benický

Účastníkom prvého ročníka pripravili partneri konferencie bohatý program. „Buďte aktívni, buďte viditeľní, buďte draví,“ odporučil študentom Jozef Chutňák, riaditeľ spoločnosti ITAPS, ktorá už pätnásty rok prepája akademický svet s komerčnou sférou, aj prostredníctvom programu Digitálni ochrancovia, ktorý trénuje mladých ľudí na kariéru v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Panelova diskusia prepojila stu dium s praxou.jpg
Panelová diskusia prepojila štúdium s praxou. Foto: R. Benický

Najslabším článkom bezpečnosti nie sú technológie, ale často človek. Jakub Jančík z Barracuda Networks od partnera konferencie Comguard svoju prednášku o sociálnom inžinierstve prešpikoval množstvom príkladov z reálneho života. Ukázal na nich, ako ľahko sa možno cez zneužitie dôvery ľudí dostať aj k zabezpečeným systémom a ako sa pred nimi brániť.

Jakub janci k barracuda networks.jpg
Jakub Jančík. Foto: R. Benický

Kvantové počítače prinesú ľudstvu nové možnosti, už dnes však vieme, že otrasú svetom kybernetickej bezpečnosti. Zora Hollá z IBM vysvetlila, čo tento vedecký prelom znamená pre šifrovanie a ako sa už dnes musíme na tento čas pripravovať.

Zora holla zo spolocnosti ibm.jpg
Zora Hollá. Foto: R. Benický

Technológia blockchainu je s nami naopak už dlhšie, no zatiaľ sa nevyužíva jej plný potenciál. O tom, ako s jej pomocou vybudovať bezpečný a dôveryhodný systém aj bez potreby centrálneho správcu rozprávali Adela Bobovská a Tomáš Buday zo spoločnosti Hewlett Packard Enterprise.

Ade la bobovska a toma s buday z hpe.jpg
Adela Bobovská a Tomáš Buday. Foto: R. Benický

Kontajnery mali do IT priniesť konzistentné prostredia, ktoré možno rýchlo nasadiť a škálovať. Ani virtuálne prostredia však nie sú odolné voči kybernetickým útokom. Rastislav Pečík z Exclusive Networks prakticky ukázal, aké sú ich zraniteľnosti a ako im možno predchádzať napríklad pomocou riešenia StackRox pre RedHat.

Rastisla peci k zo spolocnosti exclusive networks.jpg
Rastislav Pečík. Foto: R. Benický

Róbert Kováč z Ministerstva informatizácie a regionálneho rozvoja SR zase študentom vysvetlil úlohy, ktorým sa rezort venuje v tejto oblasti. Riaditeľ odboru riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti hovoril aj o opatreniach, ktoré ministerstvo aktívne prijíma, aby znížilo riziká nielen na vrcholnej úrovni, ale i v tej najmenšej obci.

Ro bert kova c z mirri sr.jpg
Róbert Kováč. Foto: R. Benický

Konferenciu uzavrela panelová diskusia zástupcov komerčného sektora – Tatra banky, Slovenskej sporiteľne, Ministerstva informatizácie a regionálneho rozvoja SR, ale i akademickej sféry, ktorá mala zastúpenie v podobe pedagóga i študenta Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Témou debaty bolo práve prepájanie štúdia a praxe, možnosti spolupráce, ale i dopad umelej inteligencie na informačné technológie a šance študentov zapájať sa do reálnych úloh vo firmách.

Prvy rocni k konferencie prila kal studentov z cele ho slovenska.jpg
Prvý ročník konferencie prilákal študentov z celého Slovenska. Foto: R. Benický

Kybernetická bezpečnosť je v dnešnej digitálnej ére jednou z najkritickejších oblastí. Naša závislosť od technológií rastie a spolu s ňou i sofistikovanosť kybernetických hrozieb. Ukázala to aj konferencia Junior Security Summit. Aj v tomto kontexte je preto nevyhnutné, aby sa študenti mohli oboznamovať s reálnymi problémami, ktorým budú neskôr ako odborníci čeliť. Aj vďaka expertom z praxe, ktorí s meniacimi sa hrozbami prichádzajú denne do styku, tak dokážu sledovať najnovšie trendy a pripravovať sa na svoju budúcu kariéru.

Jss_grafika.jpg
Foto: R. Benický

Informačný servis

Okruhy tém: Konferencia Kyberbezpečnosť PR
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk