Maškarová sa dôrazne ohradila voči spochybňovaniu postupu polície v prípade Gašparovej nehody

Poverená prezidentka Policajného zboruJana Maškarová sa dôrazne ohradila voči snahám spochybňovať postup príslušníkov Policajného zboru v súvislosti s objasňovaním nehody šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS)Pavla Gašpara. Policajný zbor podľa jej slov koná v súlade so zákonom a profesionálne, pričom všetky okolnosti prípadu sú riadne objasňované v rámci prebiehajúceho konania.
Podnety dôsledne preveria
„Prezidentka Policajného zboru sa nebude zapájať do neodborných verejných či politických diskusií, ktoré sú založené na nepodložených tvrdeniach alebo konšpiráciách, ako napríklad, že vrcholový predstaviteľ štátneho orgánu kontaktoval priamo krajského riaditeľa z miesta dopravnej udalosti,“ uviedol odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ.
Ako ďalej dodal, v záujme Maškarovej je, aby všetky podnety, ktoré vzbudzujú pochybnosti o objektívnom objasnení tohto dopravného incidentu, boli dôsledne preverené.
Na mieste nehody Pavla Gašpara bol v civile nitriansky krajský policajný šéf, SaS sa pýta na nezávislosť polície – VIDEO
Strana SaS v stredu mala tlačovú konferenciu, na ktorej sa venovala dopravnej nehode Pavla Gašpara. Poukázala na to, že ani po viac ako mesiaci od nehody šéfa SIS v Nitre nebol stále vypočutý políciou a zároveň vychádzajú na povrch nové skutočnosti. Poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková povedala, že Pavol Gašpar robil všetko pre to, aby sa nehoda na luxusnom aute, pri ktorej sa zranilo štrnásťročné dievča, zamietla pod koberec.
Na mieste sa objavil krajský riaditeľ
„Niekoľko minút po tom, ako sa stala táto nehoda, Pavol Gašpar sedel v aute a telefonoval s niekým. Dnes už vieme, že po nehode nevolal dopravným policajtom, ale priamo krajskému riaditeľovi polície v Nitre pánovi Hajnovičovi,“ upozornila. Gašparova nehoda sa stala v sobotu 30. augusta ráno a Branislav Hajnovič sa objavil na mieste nehody v civilnom oblečení. Nešiel za policajtmi, ale za Gašparom, tvrdí poslankyňa.
„Je viac ako podozrivé, keď sa na mieste dopravnej nehody, ktorú majú riešiť štandardne dopravní policajti, zjaví krajský šéf polície. Obzvlášť, keď sa táto nehoda týka verejne činnej a politicky angažovanej osoby – a takou Pavol Gašpar je,“ poukázala.
Snaží sa polícia ututlať Gašparovu zrážku v Nitre? Šéfa SIS stále nevypočuli pre spôsobenú autonehodu
Ako paralelu uviedla príklad z minulosti, keď sa na mieste vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej objavili v civile vtedajší policajní funkcionári Róbert Krajmer a Peter Hraško. Bajo Holečková poukázala na to, že nitriansky krajský šéf polície Branislav Hajnovič dostal prvú významnejšiu funkciu v polícii v roku 2015 za éry Tibora Gašpara, po voľbách v roku 2020 na vlastnú žiadosť odišiel, a v januári sa vrátil späť, a to hneď na pozíciu krajského riaditeľa.
Pýta sa, čo robil na mieste Gašparovej nehody, koľko miest nehôd navštívil, odkedy sa stal šéfom krajskej polície a aký je jeho vzťah s Gašparovcami. „Na tieto otázky by sa mala pýtať policajná prezidentka a mala by vyvodiť aj určitú zodpovednosť,“ uviedla Bajo Holečková.