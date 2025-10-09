Nitriansky šéf polície Hajnovič odmieta, že by ho šéf SIS Gašpar kontaktoval v súvislosti s nehodou

Nitriansky krajský policajný riaditeľ Branislav Hajnovič dôrazne odmieta tvrdenie, že by ho kontaktoval riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)Pavol Gašpar ohľadom svojej nehody, ktorá sa stala v sobotu 30. augusta v Nitre. S informáciou v stredu prišla strana Sloboda a Solidarita (SaS).
„Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre sa v tento deň presúval úsekom v blízkosti dopravného incidentu, ktorý sa stal na mieste, ktorým pravidelne prechádza. Vzhľadom na to, že pri dopravnej udalosti sa v čase príchodu ešte nenachádzal výjazd z oddelenia výkonu služby Okresného dopravného inšpektorátu v Nitre príslušný objasňovať nehodu, zastavil s vozidlom a zistil, či sú všetci v poriadku. Následne kontaktoval operačné stredisko, aby preveril, či bol na miesto incidentu vyslaný výjazd,“ vysvetlila prítomnosť Hajnoviča v civile na mieste nehody hovorkyňa nitrianskej krajskej polície Viktória Borloková.
Nepodložené špekulácie
Zároveň dodala, že v súlade so zákonom o Policajnom zbore (PZ) je policajt povinný vykonať služobný zákrok aj mimo služby, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým môže byť bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok.
„V danom prípade išlo o štandardné a zákonné konanie krajského riaditeľa v súlade s jeho povinnosťami. Osobitne je nutné zdôrazniť, že krajský riaditeľ Policajného zboru zodpovedá za bezpečnostnú situáciu na území svojho pôsobenia a jeho prítomnosť pri vážnych alebo mimoriadnych udalostiach nie je neobvyklá, ale vyplýva z povahy jeho riadiacej funkcie,“ uviedla hovorkyňa. Ako ďalej dodala, Policajný zbor dôrazne odmieta a ohradzuje sa voči nepravdivým a zavádzajúcim tvrdeniam.
„Ide o nepodložené špekulácie, ktoré sa nezakladajú na pravde. Takéto tvrdenia zasahujú do dôveryhodnosti a nestrannosti Policajného zboru a spochybňujú služobnú činnosť polície,“ uzavrela.
Gašpar nebol po nehode vypočutý políciou
Strana SaS v stredu na tlačovej besede poukázala na to, že ani po viac ako mesiaci od nehody nebol šéf SIS Pavol Gašpar vypočutý políciou a zároveň vychádzajú na povrch nové skutočnosti. Poslankyňa Národnej rady SRMartina Bajo Holečková povedala, že Pavol Gašpar robil všetko pre to, aby sa nehoda na luxusnom aute, pri ktorej sa zranilo štrnásťročné dievča, zamietla pod koberec.
„Niekoľko minút po tom, ako sa stala táto nehoda, Pavol Gašpar sedel v aute a telefonoval s niekým. Dnes už vieme, že po nehode nevolal dopravným policajtom, ale priamo krajskému riaditeľovi polície v Nitre pánovi Hajnovičovi,“ upozornila. Gašparova nehoda sa stala v sobotu 30. augusta ráno a Branislav Hajnovič sa objavil na mieste nehody v civilnom oblečení. Nešiel za policajtmi, ale za Gašparom, tvrdí poslankyňa.
„Je viac ako podozrivé, keď sa na mieste dopravnej nehody, ktorú majú riešiť štandardne dopravní policajti, zjaví krajský šéf polície. Obzvlášť, keď sa táto nehoda týka verejne činnej a politicky angažovanej osoby – a takou Pavol Gašpar je,“ poukázala.
Paralela s vraždou Kuciaka
Ako paralelu uviedla príklad z minulosti, keď sa na mieste vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej objavili v civile vtedajší policajní funkcionári Róbert Krajmer a Peter Hraško. Pýta sa, čo robil na mieste Gašparovej nehody, koľko miest nehôd už vo svojej funkcii navštívil, a aký je jeho vzťah s Gašparovcami.
„Na tieto otázky by sa mala pýtať policajná prezidentka a mala by vyvodiť aj určitú zodpovednosť,“ uviedla Bajo Holečková. Poverená prezidentka Policajného zboruJana Maškarová sa dôrazne ohradila voči snahám spochybňovať postup príslušníkov Policajného zboru v súvislosti s objasňovaním nehody šéfa SIS. Policajný zbor podľa jej slov koná v súlade so zákonom a profesionálne, pričom všetky okolnosti prípadu sú riadne objasňované v rámci prebiehajúceho konania.
„Prezidentka Policajného zboru sa nebude zapájať do neodborných verejných či politických diskusií, ktoré sú založené na nepodložených tvrdeniach alebo konšpiráciách, ako napríklad, že vrcholový predstaviteľ štátneho orgánu kontaktoval priamo krajského riaditeľa z miesta dopravnej udalosti,“ uviedol odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ. Ako ďalej dodal, v záujme Maškarovej je, aby všetky podnety, ktoré vzbudzujú pochybnosti o objektívnom objasnení tohto dopravného incidentu, boli dôsledne preverené.