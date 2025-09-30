Snaží sa polícia ututlať Gašparovu zrážku v Nitre? Šéfa SIS stále nevypočuli pre spôsobenú autonehodu

Aj táto nehoda podľa Holečkovej potvrdzuje, že Smer funguje ako mafiánska skupina, v ktorej je primárnym cieľom ochrana seba a svojej rodiny.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar. Foto: archívne, SITA
Šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS)Pavla Gašpara do dnešného dňa polícia nevypočula vo veci jeho autonehody. Informovala o tom opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) s tým, že je veľmi neobvyklé, že potenciálny vinník dopravnej nehody, po ktorej skončilo v nemocnici aj mladé dievča, nebol vypočutý ani mesiac po nehode.

Protestný pochod k sídlu SIS

„Potvrdzujú sa tak informácie, ktoré som zverejnila pred pár týždňami, že sa polícia snaží Gašparovu nehodu ututlať,“ uviedla poslankyňa s tým, že polícia musí vysvetliť, prečo chráni syna prominentného politika Smeru. Aj táto nehoda podľa Holečkovej potvrdzuje, že Smer funguje ako mafiánska skupina, v ktorej je primárnym cieľom ochrana seba a svojej rodiny.

„Ja takéto spôsoby odmietam. Aj preto verím, že v krátkom čase ohlásime protestný pochod k sídlu SIS,“ doplnila opozičná poslankyňa. Dodala, že Gašpar by mal odstúpiť z čela tajnej služby.

Okolnosti nehody sú predmetom objasňovania

Šéf SIS Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne.

„Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania,“ doplnil. Gašpar pri nehode zdemoloval dopravnú značku. Stalo sa tak v lokalite pod Zoborom v Nitre.

