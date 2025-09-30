Snaží sa polícia ututlať Gašparovu zrážku v Nitre? Šéfa SIS stále nevypočuli pre spôsobenú autonehodu

Šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS)Pavla Gašpara do dnešného dňa polícia nevypočula vo veci jeho autonehody. Informovala o tom opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) s tým, že je veľmi neobvyklé, že potenciálny vinník dopravnej nehody, po ktorej skončilo v nemocnici aj mladé dievča, nebol vypočutý ani mesiac po nehode.
Protestný pochod k sídlu SIS
„Potvrdzujú sa tak informácie, ktoré som zverejnila pred pár týždňami, že sa polícia snaží Gašparovu nehodu ututlať,“ uviedla poslankyňa s tým, že polícia musí vysvetliť, prečo chráni syna prominentného politika Smeru. Aj táto nehoda podľa Holečkovej potvrdzuje, že Smer funguje ako mafiánska skupina, v ktorej je primárnym cieľom ochrana seba a svojej rodiny.
„Ja takéto spôsoby odmietam. Aj preto verím, že v krátkom čase ohlásime protestný pochod k sídlu SIS,“ doplnila opozičná poslankyňa. Dodala, že Gašpar by mal odstúpiť z čela tajnej služby.
Okolnosti nehody sú predmetom objasňovania
Šéf SIS Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne.
„Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania,“ doplnil. Gašpar pri nehode zdemoloval dopravnú značku. Stalo sa tak v lokalite pod Zoborom v Nitre.