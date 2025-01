Progresívne Slovensko by podľa prieskumu zvíťazilo nad Smerom, SNS by sa vo voľbách prepadla

Ak by sa voľby konali v prvej polovici januára, víťazom by bolo hnutie Progresívne Slovensko (PS). Zvíťazilo by so ziskom 23,9 percenta voličských hlasov. Vyplýva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia. Dáta boli zbierané online medzi 9. a 13. januárom 2025 na reprezentatívnej vzorke 1 001 respondentov starších ako 18 rokov.

Do parlamentu by sa dostala aj Republika

Druhé miesto vo volebnom modeli obsadila v súčasnosti najsilnejšia koaličná strana Smer-SD, a to s podporou 18,4 percenta hlasov. Nasleduje Hlas-SD, ktorý by volilo 11,5 percenta účastníkov prieskumu. Do parlamentu by sa dostali ďalšie štyri strany. Na štvrtom mieste by skončilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika s volebným ziskom 8,9 percenta hlasov.

Nasleduje strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej by svoj hlas odovzdalo 6,7 percenta respondentov. Ďalších 6,3 percenta opýtaných by volilo hnutie Slovensko a do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie s volebným ziskom 5,9 percenta.

Pred bránami Národnej rady SR by skončili Demokrati do štyrmi percentami hlasov, hnutie Sme rodina, ktoré by volilo 3,6 percenta respondentov, a tiež Maďarská aliancia, ktorá by získala 3,4 percenta hlasov. Do parlamentu by sa nedostala ani strana Za ľudí s podporou 2,3 percenta a Slovenská národná strana (SNS), ktorej by hlas odovzdalo 2,1 percenta opýtaných.

Volebná účasť na úrovni 60 percent

Ľudová strana Naše Slovensko by získala 1,4 percenta, ďalšie subjekty by získali menej ako jedno percento hlasov voličov. Deklarovaná volebná účasť bola na úrovni 60,1 percenta.

Pri prepočítaní hlasov na mandáty v parlamente by progresívci v NR SR obsadili 44 kresiel, Smer-SD by mal o desať kresiel menej, teda 34. Strana Hlas-SD by získala 21 mandátov. Hnutie Republika by disponovalo 16 poslancami. Matovičovci a SaS by mali zhodne po 12 mandátov a KDH by obsadilo 11 parlamentných kresiel.

Hnutie PS najčastejšie podporujú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, obyvateľstvo miest nad 100-tisíc obyvateľov, a tiež najmladšie vekové kategórie. Smer zas jednoznačne vedie medzi ľuďmi staršími ako 65 rokov, a tiež má podporu u ľudí so základným vzdelaním, a tých, ktorí bývajú v obciach s menej než tisíc obyvateľmi.

Ženy obľubujú hnutie Sme rodina

Hnutie Republika volia častejšie muži, medzi voličstvom tohto subjektu je ich temer dvakrát toľko ako žien. V porovnaní s inými vekovými kategóriami častejšie oslovuje elektorát v strednom veku, so základným vzdelaním a z najmenších obcí.

Demokrati aj hnutie Slovensko oslovujú častejšie mladších voličov, podobne ako SaS, ktorá má ale nadpriemernú podporu vo vekovej kategórii 45 až 54 rokov.

Kresťanských demokratov podporujú všetky vekové kategórie, svoju „baštu“ ale majú v Prešovskom kraji, kde konkurujú Hlasu v súboji o tretie miesto v popularite. Hnutie Sme rodina má výraznú podporu medzi ženami, ak by volili iba ony, subjekt by sa v januári dostal do parlamentu. Taktiež ho nadpriemerne podporujú voliči so základným vzdelaním.