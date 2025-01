Preferencie koaličných strán aj naďalej klesajú, predčasné voľby by však mohli priniesť patovú situáciu

Preferencie koaličných strán aj hnutia Republika klesajú, predčasné voľby by však mohli priniesť patovú situáciu. Vyplýva to z volebného modelu preferencií politických strán a hnutí, ktorý zostavila agentúra SCIO podľa prieskumu na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov 7. – 13. januára 2025.

Všetky tri koaličné strany – Smer-SD, Hlas-SD a SNS – v ňom oproti decembrovému volebnému modelu zaznamenávajú mierny pokles popularity, podobne ako hnutie Republika. Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 23 percent hlasov. Druhý by bol Smer-SD, ktorý by volilo 20,9 percenta účastníkov.

Skok Matovičovho hnutia

Na treťom mieste by skončilo mimoparlamentné hnutie Republika (10,4 percenta), ktoré by predbehlo Hlas-SD (10,2 percenta). Všetky opozičné strany s výnimkou Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) zaznamenali mierny nárast.

Osobitne pozoruhodný je skok hnutia Slovensko, ktoré za posledné mesiace narástlo takmer dvojnásobne na aktuálnych 8,6 percenta a bolo by piatou najsilnejšou stranou. KDH prieskum nameral šesť percent, SaS by získala 5,5 percenta a Demokrati 5,3 percenta. Koaličná SNS by úplne prepadla s výsledkom 2,9 percenta hlasov.

Spoločná vláda progresívcov, KDH a Matoviča

„Ak sa tieto výsledky volebného modelu prepočítajú na parlamentné mandáty, dostaneme sa do zaujímavej situácie. Ak by sa aj k stranám Smer-SD a Hlas-SD pridalo hnutie Republika namiesto SNS, získali by len 69 mandátov, čo by na zostavenie vlády nestačilo,“ skonštatoval hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus. Veľmi široká koalícia ostatných opozičných strán by síce s 81 mandátmi vzniknúť mohla, zdá sa však pomerne málo pravdepodobná.

„Predstava spoločnej vlády progresívcov, kresťanských demokratov a poslancov okolo Igora Matoviča, bez ktorých by sa funkčná vláda zostaviť nedala, sa nejaví realisticky. O to zvlášť, že k tejto zostave by boli potrebné ďalšie dve strany – SaS, ktorá oproti decembru zaznamenala nárast späť do predchádzajúcich percent bezpečnejšie nad hranicou zvoliteľnosti, a Demokrati, ktorý sa v našich modeloch začínajú stabilizovať nad piatimi percentami,“ spresnil Klus.

Udržanie súčasnej koalície

Podľa neho sa dá predpokladať, že perspektíva volebného patu utlmí rezignačné vyhlásenia časti koalície na čele s premiérom smerujúce k predčasným voľbám v roku 2025 a môže pôsobiť ako dôležitý faktor v snahe jej udržania za každú cenu.

„Obzvlášť, ak sa ešte naplno neprejavil dosah konsolidačných opatrení, ktoré môžu mať na ďalší pokles popularity vládnych strán zásadný dosah,“ uzavrel Klus