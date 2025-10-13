Prímerie v Pásme Gazy dáva Ukrajine nádej na mier, povedal Zelenskyj

Od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine, desiatky tisíc ľudí zahynuli, milióny museli opustiť svoje domovy a veľká časť východnej a južnej Ukrajiny bola zničená.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal „mimoriadne“ prímerie v Pásme Gazy a vyjadril nádej, že americký prezident Donald Trump by mohol sprostredkovať ukončenie ruskej vojny na Ukrajine.

Keď sa dosiahne mier v jednej časti sveta, prináša to väčšiu nádej na mier aj v iných regiónoch,“ napísal v pondelok na sociálnej sieti Zelenskyj.

Ak sa podarilo dosiahnuť prímerie a mier na Blízkom východe, potom môže odhodlanie a vedenie svetových lídrov určite pomôcť aj nám na Ukrajine,“ dodal ukrajinský líder.

Trump sľuboval ukončenie vojny do pár hodín

Trump vyhlásil, že dokáže ukončiť vojnu v priebehu niekoľkých hodín, ale napriek niekoľkým kolám rokovaní a stretnutiu s ruským vodcom Vladimirom Putinom nedošlo k žiadnemu významnému posunu smerom k mierovej dohode.

Rusko predkladá nekompromisné požiadavky

Moskva opakovane odmieta výzvy na prímerie a predkladá nekompromisné požiadavky, v podstate žiadajúce kapituláciu Kyjeva výmenou za mier.

Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval Donalda Trumpa, aby energiu zo sprostredkovania prímeria medzi Izraelom a Hamasom využil aj pri hľadaní riešenia pre Ukrajinu.

