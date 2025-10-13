Prímerie v Pásme Gazy dáva Ukrajine nádej na mier, povedal Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal „mimoriadne“ prímerie v Pásme Gazy a vyjadril nádej, že americký prezident Donald Trump by mohol sprostredkovať ukončenie ruskej vojny na Ukrajine.
„Keď sa dosiahne mier v jednej časti sveta, prináša to väčšiu nádej na mier aj v iných regiónoch,“ napísal v pondelok na sociálnej sieti Zelenskyj.
„Ak sa podarilo dosiahnuť prímerie a mier na Blízkom východe, potom môže odhodlanie a vedenie svetových lídrov určite pomôcť aj nám na Ukrajine,“ dodal ukrajinský líder.
Trump sľuboval ukončenie vojny do pár hodín
Od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine, desiatky tisíc ľudí zahynuli, milióny museli opustiť svoje domovy a veľká časť východnej a južnej Ukrajiny bola zničená.
Trump: Bolo by skvelé dosiahnuť mierovú dohodu s Iránom
Trump vyhlásil, že dokáže ukončiť vojnu v priebehu niekoľkých hodín, ale napriek niekoľkým kolám rokovaní a stretnutiu s ruským vodcom Vladimirom Putinom nedošlo k žiadnemu významnému posunu smerom k mierovej dohode.
Rusko predkladá nekompromisné požiadavky
Moskva opakovane odmieta výzvy na prímerie a predkladá nekompromisné požiadavky, v podstate žiadajúce kapituláciu Kyjeva výmenou za mier.
Trumpovi sa môže podľa Medvedeva vypomstiť dodávka Tomahawkov pre Ukrajinu, nateraz sa nechystá žiadny telefonát s Putinom
Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval Donalda Trumpa, aby energiu zo sprostredkovania prímeria medzi Izraelom a Hamasom využil aj pri hľadaní riešenia pre Ukrajinu.