Trump: Bolo by skvelé dosiahnuť mierovú dohodu s Iránom

Americký prezident Donald Trump uviedol, že chce uzavrieť mierovú dohodu s Iránom po tom, ako sa USA počas júnovej 12-dňovej vojny zapojili do izraelských útokov na iránske jadrové zariadenia.
„Dostali to z jednej strany, z druhej strany, a viete, bolo by skvelé, keby sme s nimi mohli uzavrieť mierovú dohodu. Boli by ste s tým spokojní? Nebolo by to pekné? Myslím, že oni to chcú,“ povedal v pondelok Trump o Iráne, kľúčovom podporovateľovi palestínskeho militantného hnutia Hamas, počas prejavu v izraelskom parlamente.
Šéf Bieleho domu povedal, že teraz je na ťahu Teherán, pokiaľ ide o uzavretie akejkoľvek dohody. „Budeme pripravení, keď budete pripravení vy,“ povedal americký líder.
Trump zároveň obhajoval rozhodnutie odstúpiť od jadrovej dohody s Iránom, ktorú sprostredkoval bývalý americký prezident Barack Obama. „Odstúpil som od jadrovej dohody s Iránom a bol som na to veľmi hrdý. Napriek tomu zostáva ruka priateľstva a spolupráce otvorená aj Iránu, ktorého režim má na svedomí toľko smrtí na Blízkom východe. Ani Spojené štáty, ani Izrael necítia voči iránskemu ľudu nepriateľstvo. Len chceme žiť v mieri.“ konštatoval Trump.