Rusko sa nebude báť priamej vojenskej konfrontácie s NATO, tvrdí šéf nemeckej spravodajskej služby

Rusko predstavuje priamu hrozbu a súčasný „ľadový mier“ s Európskou úniou by mohol kedykoľvek prerásť do „vyhrotenenej konfrontácie“. Povedal to šéf nemeckej zahraničnej spravodajskej služby BND Martin Jaeger. Rusko je podľa neho odhodlané rozšíriť svoju sféru vplyvu ďalej na západ do Európy.
„Aby sa tento cieľ dosiahol, Rusko sa nebude báť priamej vojenskej konfrontácie s NATO, ak to bude potrebné,“ povedal na verejnom brífingu s poslancami parlamentu v Berlíne Jaeger, ktorý minulý mesiac prevzal vedenie agentúry.
Spravodajské služby varujú
K Jaegerovi sa pridali vedúci predstavitelia nemeckých domácich a vojenských spravodajských služieb. Hoci spomenuli aj ďalšie hrozby, ktorým Nemecko čelí, ako je politický a náboženský extrémizmus, v ich vyjadreniach dominovalo Rusko.
Nemecko darovalo ukrajinskej pohraničnej stráži 41 nákladných áut Mercedes Arocs
Jaeger, ktorý predtým pôsobil ako nemecký veľvyslanec v Kyjeve, zopakoval pondelkové vystúpenia ďalších šéfov tajných služieb a povedal, že ruské ambície a agresia sa neobmedzujú len na vojnu na Ukrajine. „Nesmieme sa posadiť a predpokladať, že k možnému ruskému útoku dôjde najskôr v roku 2029,“ povedal Jaeger.
Cieľom Moskvy je destabilizovať NATO
Podľa Jaegera, Moskva sa zdá byť odhodlaná podkopať alianciu NATO a destabilizovať európske demokracie. „Prostriedky, ktoré Moskva používa, sú dobre známe. Pokusy o manipuláciu s voľbami a verejnou mienkou, propaganda, provokácie, dezinformácie, špionáž, sabotáž, narušenie vzdušného priestoru dronmi a stíhačkami, nájomné vraždy, prenasledovanie opozičných osobností žijúcich v zahraničí,“ dodal Jaeger.
Trumpovi sa môže podľa Medvedeva vypomstiť dodávka Tomahawkov pre Ukrajinu, nateraz sa nechystá žiadny telefonát s Putinom
Nový šéf nemeckej domácej spravodajskej agentúry BfV Sinan Selen poukázal na početné incidenty zo septembra, ktoré zahŕňali vpády dronov, rušenie GPS a vpády ruských stíhačiek do vzdušného priestoru NATO. „Rusko je nepochybne agresívne, ofenzívne a čoraz viac eskalujúce,“ konštatoval Selen.