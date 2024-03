Prestaňte šíriť strach, vyzval Korčok. Pellegrini sa odmieta dištancovať od vyjadrení Šutaja Eštoka o zatiahnutí Slovenska do vojny

Prezidentský kandidát a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini sa nebude dištancovať od vyjadrení ministra vnútra za jeho stranu Matúša Šutaja Eštoka o tom, že Korčok chce chodiť do Bruselu, aby mohol rokovať o vyslaní slovenských vojakov na Ukrajinu.

Požiadal ho o to vo štvrtok v diskusnej relácii na RTVS 24 jeho protikandidát Ivan Korčok, ktorý dodal, že má dvoch synov a takéto šírenie klamstiev sa ho osobne dotýka.

Podobne sa vyjadril aj Tomáš

„Prestaňte šíriť strach, pretože to je to jediné, čo robíte od prvej minúty po zverejnení výsledkov volieb,“ vyzval lídra Hlasu-SD.

Moderátorka relácie pripomenula, že aj ďalší minister za Hlas-SD Erik Tomáš sa opakovane vyjadril na adresu Korčoka v tom duchu, že chce Slovensko zatiahnuť do vojny.

Pellegrini reagoval, že sa od vyjadrení svojich ministrov dištancovať nebude a Korčok sa má dištancovať od mnohých vyjadrení Igora Matoviča.

Nie je to právomoc prezidenta

„Môj postoj je úplne jednoznačný, zopakujem, ak by kohokoľvek napadlo posielať slovenských vojakov a vojačky na Ukrajinu, som proti tomu,“ vyhlásil Korčok. Vyslanie vojakov nie je navyše právomocou prezidenta, ale vlády a následne to schvaľuje vládna väčšina v parlamente.

Korčok zároveň poukázal na to, že Ficova vláda pokrytecky hovorí, že žiadne slovenské zbrane nepôjdu na Ukrajinu, no od jej nástupu už bola na Ukrajinu zo Slovenska vyvezená munícia za 500 miliónov eur.

„Ani náboj nie je zo Slovenska vyvezený bez politického súhlasu a ministerstvo hospodárstva je politický orgán,“ povedal Korčok.

Pellegrini chce byť prezidentom mieru

Pellegrini sám na svojom facebookovom profile vyhlásil, že on chce byť prezidentom mieru a nie vojny, čím narážal na Korčoka.

Vo svojej rétorike pokračoval aj v relácii, keď povedal, že Korčok „nakoniec pôjde za českým prezidentom Pavlom, ktorý by ako bývalý generál rád bojoval, pôjde za Macronom, ktorý mu povie, ‚počúvaj sem, Ivan, ale vieš, my by sme potrebovali tých vojakov tam, tak skús ich presvedčiť doma, aby sme my, Francúzi, neboli sami v tom‘. A ja viem, ako sa zachová?“

Pellegrini je presvedčený, že prezident má právo ako vrchný veliteľ ozbrojených síl vyjadrovať sa k takýmto otázkam.