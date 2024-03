Pellegrini má s Harabinom spoločné národnoštátne záujmy, zmätočné informácie o podpore komentovať nechce

Predseda parlamentu a kandidát na post prezidenta Peter Pellegrini (Hlas-SD) si myslí, že s neúspešným prezidentským kandidátom Štefanom Harabinom majú spoločné národnoštátne záujmy, a to, že nechcú Slovensko nechať zatiahnuť do vojny. Uchádza sa aj o hlasy Harabinových voličov.

Povedal to vo štvrtok v diskusnom dueli na RTVS 24 s protikandidátom Ivanom Korčokom. Zároveň nechcel komentovať zmätočné informácie o podpore pre neho v druhom kole volieb, keďže šéf Harabinovho tímu Miroslav Jureňa dopoludnia povedal, že Harabin podporuje Pellegrinho.

Obavy z ohrozenia národnoštátnych záujmov

Samotný Harabin to však poprel a Jureňu zbavil funkcie. Pellegrini podľa svojich slov vníma vyjadrenia Harabina počas volebnej noci, keď povedal, že jeho voliči budú vedieť, čo majú robiť.

Podľa prezidentského kandidáta Ivana Korčoka Peter Pellegrini nezodpovedne nadbieha Harabinovým voličom tým, že zdôrazňuje obavy z ohrozenia národnoštátnych záujmov Slovenska. Zároveň v relácii pripomenul, že Harabin podporuje vystúpenie Slovenska z NATO.

Podpora zvyšných neúspešných kandidátov

Pellegriniho podporil aj neúspešný kandidát na prezidenta Krisztián Forró, následne sa však ozval ďalší člen predsedníctva Aliancie, že ide len o postoj Forróa a nie strany. Pellegrini na to reagoval, že mal stretnutie aj s podpredsedom tohto politického subjektu Györgym Gyimesim. Ako dodal, ide o väčšinové rozhodnutie predsedníctva a ak sa to nejakému členovi nepáči, je to skôr jeho subjektívny postoj.

Korčok podľa svojich slov komunikuje o vyslovení podpory s lídrom hnutia Slovensko Igorom Matovičom. Voliči hnutia podľa neho veľmi dobre vedia, o čo v týchto prezidentských voľbách ide. Verí, že im to vhodne odkomunikuje aj Igor Matovič. Zreteľné postoje si váži od Patrika Dubovského a ďakuje tiež za podporu Maďarskému fóru.

„Spolieham sa na maďarských spoluobčanov, že naložia so svojím hlasom zodpovedne,“ povedal občiansky kandidát.