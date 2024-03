Pellegrini musel zmeniť taktiku. Prinesie mu úspech v druhom kole volieb? (komentár)

Výsledok prvého kola prezidentských volieb síce ešte nič nehovorí, ale určite je dobrým základom pre získavanie nových voličov.

Peter Pellegrinni sa snažil doteraz neútočiť a vyhýbať priamym konfrontáciám s jeho najväčším protikandidátom Ivanom Korčokom. Ten na druhej strane na stretnutiach s voličmi často poukazoval na spôsob vládnutia súčasnej koalície, ktorej je Pellegrini vysokopostaveným členom.

Strata viac ako 100-tisíc hlasov v prvom kole volieb na svojho najväčšieho súpera prinútili lídra Hlasu vážne porozmýšľať či netreba zmeniť taktiku.

Útoky na Korčoka

Bolo to vidieť už deň po voľbách, keď čelný predstavitelia jeho strany začali tvrdo útočiť na Korčoka. Nikto im to nemohol zazlievať, lebo vo voľbách sa často zverejňujú špinavosti na súpera a to nie len u nás, ale aj v zahraničí.

Problém je však v tom, že argumenty, ktoré sa v tom používajú možno často označiť najmenej za pochybné. Útočí sa napríklad, že Korčok chce poslať vojakov na Ukrajinu, že sa bude zasadzovať v EÚ za zrušenie práva veta, alebo dokonca, že ak bude zvolený, bude to mať vplyv na sociálne postavenie občanov.

Samozrejme, znie to vierohodne, ale treba predsa priznať, že ani jednu z týchto právomocí prezident nemá. Vojakov posiela parlament alebo vláda, na zasadaní Európskej rady sa zúčastňuje premiér a nie prezident a hlava štátu určite nemôže priamo zasahovať do sociálneho postavenia občanov.

Kompetencie prezidenta

Väčšina voličov však určite nemá vedomosti o kompetenciách prezidenta a ak to tvrdia viacerí ministri pre nich to musí byť pravdou. Robert Fico podobným spôsobom vyhral so Smerom parlamentné voľby, teraz sa to pokúša líder Hlasu.