Prekonávanie hraníc v búrke: Stretnutie s fénix 8, ktoré spojilo športovcov a technológie

Keď sa spojí technológia s prírodou, vzniká nezabudnuteľný zážitok. Garmin predstavil svoju najnovšiu vlajkovú loď, multišportové GPS hodinky fénix 8, v naozaj dramatických podmienkach. Event s názvom „Be Limitless“, ktorý mal byť oslavou športu a technológie, sa niesol v znamení náhlej zmeny lokality a nečakaných výziev.

Uprostred búrkového počasia na konci augusta sa značka Garmin rozhodla, že prekážky treba prekonávať – tak ako to robia aj športovci používajúci hodinky fénix 8. Pôvodný plán zorganizovať komunitný beh a cyklojazdu na Železnej studničke bol v poslednej chvíli zmenený. Pre hrozbu záplav a víchrice sa podujatie presunulo do bezpečia na Sundeck, ale adrenalín a napätie z dobrodružstva zostali.

Foto: Garmin

Nezastaviteľný duch športovcov v súlade so sloganom Be limitless

Blízke stretnutie športovcov s fénix 8 sa napriek nepriazni počasia podarilo zorganizovať v uvoľnenej atmosfére. Počasie nezastavilo ani bežkyne SHE runs, ktoré sa po rozcvičke rozbehli po nábreží Dunaja v dokonalom súlade so sloganom Be limitless! Účastníci eventu si užívali možnosť zoznámiť sa s novou generáciou hodiniek, ktoré predstavujú absolútnu špičku medzi športovými a outdoorovými prístrojmi. Fénix 8 je univerzálnym nástrojom pre všetkých, ktorí chcú monitorovať svoje zdravie, sledovať pokroky vo svojich športových výkonoch a zároveň využívať smart funkcie ako bezkontaktné platby, prehrávanie hudby či upozornenia.

Ako spomína Martin Bušovský, marketing manager Garmin: „Od prvého inžiniera vo vývoji Garmin, až po obchodníkov, ktorí vám hodinky predávajú sme aktívni ľudia. Chceme niečo urobiť pre svoje zdravie, pre radosť z pohybu a prekonávať samých seba. To je naša DNA. Robíme to pre všetkých, ktorí chcú žiť zdravým a aktívnym štýlom, ktorý im bude prinášať lepší pocit zo života.“ Tento cieľ sa zreteľne odrážal aj na tvárach účastníkov, ktorí si vychutnávali nielen športové aktivity, ale aj samotný zážitok zo stretnutia.

Zdravé športovanie na prvom mieste

Počas eventu prebehla aj talkshow o zdravom športovaní, ktorú viedla doc. MUDr. Eva Goncalvesová. Tá upozornila na dôležitosť počúvania vlastného tela a zdôraznila, že každý športovec by si mal byť vedomý svojich limitov. Ako povedala: „Viac neznamená vždy lepšie, a práve hodinky fénix 8 vám pomôžu optimalizovať vašu tréningovú záťaž.“

Hodinky ponúkajú podrobné sledovanie zdravia, a to vrátane funkcií na sledovanie spánku, monitorovanie srdcového tepu a dokonca aj tréningových odporúčaní, čo ich robí ideálnymi spoločníkmi nielen pre vrcholových športovcov, ale aj pre tých, ktorí sa športu venujú rekreačne. Je to cenný pomocník i v prípade ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami. „My ľudí doslova tréningom liečime,“ hovorí lekárka. „Takýto systematický tréning má rovnakú štruktúru ako ten športový, len je samozrejme nastavený v iných intenzitách a časoch,“ dodáva Goncalvesová.

Foto: Garmin

Ambasádori Garminu v akcii

V záverečnej časti podujatia si známi ambasádori značky Garmin, snowboardistka Baša Števulová a motocyklový pretekár Štefan Svitko, zmerali sily v nečakanom súboji na AirBike Battle. Keďže Štefan je džentlmen, mal to trochu ťažšie, preto držal v ruke niečo ľahké. Súboj skončil nakoniec bez víťazov. Obaja športovci priznali, že hodinky fénix 8 využívajú nielen pri systematickom tréningu, ale aj pri extrémnych dobrodružstvách na horách alebo pod vodou. Okrem sledovania výkonov sú pre nich dôležitým nástrojom aj pri monitorovaní regenerácie, čo sa prejavilo aj počas AirBike súboja, kde Štefan predviedol obdivuhodnú kondíciu napriek tomu, že mal naplánovaný 23-hodinový čas na zotavenie pred ďalšou tréningovou jednotkou.

Foto: Garmin

Fénix 8 – viac než len hodinky

Fénix 8 však nie je len o prekonávaní fyzických hraníc. Ide o produkt, ktorý umožňuje používateľom získať lepšiu kontrolu nad svojím zdravím, tréningom a životným štýlom. Jeho odolnosť, všestrannosť a výdrž batérie ho predurčujú byť ideálnym spoločníkom nielen pre dobrodružné výpravy, ale aj pre každodenný tréning v akýchkoľvek podmienkach.

Event síce skončil skôr, než ho zaplavila voda, no duch prekonávania hraníc zostáva. Fénix 8 je viac než len hodinky – je to výzva posúvať sa ďalej, prekračovať svoje limity a užiť si život naplno bez obmedzení – Be Limitless.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Garmin