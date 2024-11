Pre falošný ideál krásy môžu niektoré ženy trpieť, upozorňuje psychologička

Vďaka falošnej realite, v ktorej sa ženy dokážu dokonalo prezentovať, môžu iné ženy trpieť. Upozornila na to psychologička Barbora Bálintová v súvislosti s ideálmi krásy, ktoré vytvárajú sociálne siete či iné médiá. Ako pripomenula, určité ideály krásy sú v spoločnosti už od nepamäti a menili sa spolu s dobou.

„Ideál krásy v danom čase by mal prakticky odrážať určité trendy danej doby. Tak ako voľakedy za čias stredoveku boli za krásne považované plnšie ženy, pretože to znamenalo, že sú dobre živené a zdravé, tak dnešná doba odráža zdravý životný štýl v chudších ženách,“ uviedla psychologička s tým, že je to všetko iba jedna pomyselná a celkom menná hranica.

„Zoberme si napríklad slávne osobnosti, ktoré vidíme všade vôkol nás – v televízii, na sociálnych sieťach či časopisoch. Pokiaľ príde niekto slávny, koho všetci obdivujú a prinesie do doby nové trendy, množstvo dievčat a žien sa chcú podobať týmto vzorom,“ vysvetlila Bálintová.

Od „cigaretových dievčat“ k plným krivkám

Ako príklad uviedla sestry „Kardashianky“, kedy po ére chudých „cigaretových dievčat“ za čias mladej Christiny Aguilery či Britney Spears, ktoré nemali žiadne výrazné boky, pozadie ani prsia prišli práve tieto ženy a nastavili nový ošiaľ plných kriviek.

Ženy tak namiesto drastického chudnutia začali chodiť na operácie zväčšenia pozadia, bokov a pŕs. Psychologička upozornila, že najzraniteľnejšou skupinou sú v tomto prípade najmä mladé dievčatá v dospievajúcom veku.

„Veľmi často sa porovnávajú so svojimi rovesníčkami, ich telo sa rapídne mení, chcú sa páčiť chlapcom a preberajú zo sociálneho prostredia vzory, ktorým sa chcú podobať,“ spresnila Bálintová a dodala, že mladé dievčatá ešte nedosiahli svoju úplnú identitu, a preto ju preberajú od svojich vzorov, ktoré sa prezentujú dnes najmä na sociálnych sieťach.

Problém so sebahodnotou a sebaprijatím

Podľa psychologičky však nesmieme zabúdať, že sme v dobe, kedy sociálne siete umožňujú ukazovať absolútne falošnú realitu. „Vďaka falošnej realite, kde sa ženy dokážu dokonalo prezentovať môžu iné ženy kvôli tomuto trpieť. Problém u tejto ženy, je však niekde inde a to s vlastnou sebahodnotou a sebaprijatím,“priblížila odborníčka.

Ďalej vysvetlila, že aj u dievčat, u ktorých vypukne anorexia alebo bulímia je problém zakorenený inde, a to práve v jej psychických problémoch. Môže ísť o rôzne traumy či už z rodinného alebo školského prostredia.

„Pomyselný ideál krasy teda nie je ich pravým vinníkom. Pokiaľ žena robí na svojom tele drastické zmeny nad svoj osobný komfort, môže to byť odrazom jej vnútorného trápenia,“vysvetlila Bálintová a podotkla, že ideál krásy je veľmi tenká pomyselná hranica medzi tým, čo vidíme ako momentálne trendy a skutočnou realitou.

Sexepíl nie je o športovej postave

Psychologička podotkla, že realita je však taká, že každá žena má iný typ postavy, a taktiež každý muž môže mať inak preferovaný typ postavy. „Sexepíl ženy nie je zakorenený v navonok dokonalej a vyšportovanej postave alebo naopak v postave s veľkými prednosťami. Tu sme opäť natrafili na fakt, že každý typ postavy môže byť pre niekoho iného pekný,“doplnila Bálintová.

Dôležité je podľa jej slov to, aby sa žena cítila vo svojom tele zdravo a neporovnávala sa s inými ženami. „Žena s najkrajším sexepílom, či už pre seba i iných, je žena, z ktorej vyžaruje zdravé sebavedomie a má rada svoje vlastné telo a chápe, že nikdy nebude ako pomyselný ideál krásy, pretože ten v absolútnej skutočnosti neexistuje,“ uzavrela psychologička.