Manipulátor vás dostane do pasce manipulatívneho kruhu. Ako to funguje?

Určitý druh správania vo vzťahu nie je v poriadku. Je potrebné byť ostražitý a včasne identifikovať takzvané červené vlajky. Čím skôr sú identifikované, tým je väčšia šanca, že sa človek nezacyklí do takzvaného manipulatívneho kruhu.

Ako vyzerá manipulatívny kruh v toxických vzťahoch, priblížila pre agentúru SITA odborníčka na toxické vzťahy Bronislava Švrčková.

Súčasne hovorí, že je potrebné vždy začať od seba, a kým je prítomná tendencia spadať do manipulatívnych vzťahov a nie je vybudovaná sebadôvera, je užitočné byť opatrným a obozretným hneď v začiatkoch nového vzťahu.

Čo je to manipulatívny kruh?

„Osobne pod pojmom manipulatívny kruh rozumiem scenár zneužívajúcich vzťahov,“ uviedla odborníčka.

Manipulatívny kruh sa skladá zo štyroch fáz. Prvou fázou je lovebombing, druhou devalvácia, treťou odvrhnutie a štvrtou takzvaný hoover – snaha natiahnuť obeť naspäť do zneužívajúceho vzťahu.

Ak sa manipulátorovi podarí získať svoju obeť naspäť, kruh sa uzatvára, a začína sa znovu, až kým sa z neho manipulovaná osoba nevymaní. Švrčková popísala jednotlivé fázy a techniky manipulátorov, ktoré je potrebné včasne identifikovať.

I. Lovebombing

„Začiatok toxického zneužívajúceho vzťahu je doslova bombardovaním láskou, dokonalosťou, silnými emóciami či vetami typu: „Si dokonalá. Čakal som na teba celý život.“,“ upozornila odborníčka s tým, že takéto slová síce potešia, ale keď prídu po pár dňoch, tak nedávajú ešte reálny zmysel, keďže ten druhý vás vôbec nepozná.

Lovebombing je teda fáza nesmiernych lichôtok, darčekov a nadmernej pozornosti. Ako upozornila Švrčková, je to až veľmi dokonalé a manipulátor nerobí žiadne chyby. Obeť manipulátora je tak veľmi nebadane vtiahnutá do začiatku manipulačného kruhu bez toho, aby si toho vôbec uvedomila.

Švrčková priblížila, že bombardovanie láskou má svoj zmysel. Manipulátor totiž potrebuje vyvolať veľmi silnú emóciu k tomu, aby ten druhý isté veci prehliadol.

„Dovolím si tvrdiť, že väčšina z nás ide vo vzorcoch, ktoré nemá vôbec nahliadnuté. Takže ten druhý môže používať lovebombing preto, lebo verí, že takto má vyzerať vzťah a láska. Tak ide doslova na plný plyn,“ spresnila odborníčka s tým, že zrelého ukotveného človeka to skôr vydesí, pretože tá intenzita je extrémna.

Švrčková upozornila aj na prílišnú otvorenosť v súvislosti s bývalými vzťahmi, traumami, ublíženiami či zraneniami. Do vzťahu to podľa nej jednoznačne patrí, ale potrebuje to čas a vybudovanie dôvery voči tomu druhému. „Častokrát to chce druhá strana čím skôr, akoby potrebovala poistku, že ste kompatibilní,“ doplnila.

Odborníčka ďalej upozornila, že bezprostredne po lovebombingu nasleduje nátlak či už na zverejnenie vzťahu, zásnuby, alebo čokoľvek iné, čo pôsobí síce romanticky, ale je na to ešte príliš priskoro.

II. Devalvácia

„Ak je prvá fáza lovebombingu nasýtená, prichádza štádium devalvácie. Tu už prestávate byť dokonalá a ideálna. Manipulátor na vás začína hľadať chyby, častokrát veľmi bizarné,“ priblížila Švrčková.

To, čo sa teda deje vo fáze devalvácie je, že manipulátor stráca obdiv voči vašej osobe. Fáza lovebombingu je podľa odborníčky fázou idealizácie a je len otázkou času, kedy tento ideál začne mať praskliny, keďže dokonalosť nejestvuje.

„Manipulátor sa teda cíti podvedený, a tak vás začne zhadzovať a cíti sa oprávnene,“ vysvetlila odborníčka.

V tejto fáze sa teda súčasne začína verbálne a emocionálne zneužívanie. Obeť znáša kruté, ponižujúce a povýšenecké poznámky zo strany manipulátora, ktorý ich často prezentuje len ako vtip, či sa odvoláva na svoj špecifický zmysel pre humor alebo sarkazmus.

V tejto fáze manipulátor rovnako využíva rôzne manipulatívne techniky s cieľom rozložiť sebavedomie svojej obete, až kým nezačne pochybovať sama o sebe, o svojej hodnote, o svojom vlastnom prežívaní a vlastných emóciách. Manipulátor tak v tejto fáze získava nad obeťou kontrolu.

Najčastejšími technikami sú takzvaný gaslighting, triangulácia či projekcia. Prítomná býva aj očierňovacia kampaň na zneužívanú osobu pred známymi aj neznámymi, aby si manipulátor zachoval o sebe pekný obraz pred ostatnými. Obeť teda v tejto fáze začína byť zmätená, pochybuje sama o sebe a má nízke sebavedomie.

III. Odvrhnutie

Pred poslednou fázou môže byť prítomná fáza odvrhnutia. V tejto fáze sa obeť stane pre manipulátora neužitočnou a manipulátor nachádza iné zásoby zdrojov pre uspokojenie svojich potrieb, a teda niečo alebo niekoho, kto ich naplní. Obeť sa teda v tejto fáze cíti odvrhnutá, pretože jej partner nevenuje žiadnu pozornosť.

„Je dôležité si uvedomiť, že tento kruh je pre človeka, ktorý je emočne nezrelý rovnako vyčerpávajúci a neznesiteľný ako pre obeť, preto sa snaží akoby o zmenu,“ vysvetlila expertka a priblížila, že keď manipulátor odvrhne partnera, tak si myslí, že sa mu uľaví.

Z krátkodobého hľadiska je to tak, no častokrát je pre nich neznesiteľné zostávať so svojimi pocitmi osamote. A to je súčasne dôvodom, prečo svoju snahu začnú ihneď investovať inde.

„Veľakrát majú rozrobených viacero známostí, a tak si len niektorú z nich vyberú a viac času a pozornosti tak venujú niečomu novému, vzrušujúcemu,“ spresnila Švrčková a dodala, že dopamín stúpa, až kým ho aj nová známosť niečim nesklame, neopozerá sa alebo v porovnaní s ex nie je tak emočne vybavená, aby to znášala. Častokrát sa potom manipulátor nostalgicky vracia do starého vzťahu.

IV. Hoover

„Následne nastane hoover, a teda vťahovanie späť do vzťahu. Sú prítomné sľuby, prosby, vyhrážky a citové vydieranie. Ak naskočíte naspäť, opäť sa začne fáza lovebombingu, opäť devalvácia a hoover,“ priblížila Švrčková s tým, že toto sa ľubovolne opakuje až do bodu, kým sa z tohto kruhu zneužívaná osoba nevymaní. Odborníčka vysvetlila, že to nie je až také jednoduché.

„Tomu, čo manipuloval, sa na chvíľu uľaví. Akonáhle však zostane sám, tak sa necíti dobre, pretože nemá kam odkladať svoje pocity. Takže sa buď vrhne hneď do ďalšieho vzťahu, alebo sa po nejakom čase opäť pokúsi priblížiť naspäť k rovnakému partnerovi,“ priblížila Švrčková s tým, že manipulátor to skúša znova a znova a častokrát chce aj sám uveriť tomu, že sa zmení.

Expertka však upozornila, že je to nereálne, pretože človek sa mení len po dlhej práci na sebe a po hlbokej sebareflexii, nie vtedy, keď sa mu rozpadne vzťah a chce ho naspäť. „Nechcem nikoho viniť, pretože ani pre manipulátora to nie je príjemný stav a nech sa tvári akokoľvek, nikdy nie je spokojný,“ doplnila Švrčková.

Expertka na toxické vzťahy na záver uviedla, že ľudia, ktorí majú tendenciu spadať do toxických vzťahov by mali začať v prvom rade uvažovať nad vlastným postojom k sebe a vlastnej sebahodnote, a klásť si otázky smerujúce k odpovedi na to, prečo si nechávajú takto ubližovať.