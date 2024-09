Aké sú tri najhoršie manipulatívne techniky vo vzťahu? Odborníčka radí, ako ich rozpoznať

Gaslighting, projekcia či triangulácia. To sú najčastejšie manipulatívne techniky toxických ľudí. Expertka na toxické vzťahy Bronislava Švrčková radí, ako tieto techniky včas rozpoznať.

Gaslighting je jednou z najnebezpečnejších manipulatívnych techník. Ako vysvetlila Švrčková, partner sa vás snaží presvedčiť o niečom, že je to inak, než to reálne je.

„Staré príslovie hovorí, že opakovaná lož sa stáva pravdou. Niečo v zmysle cisárove nové šaty. Zoberte si, že vám niekto roky hovorí, že všetko je vaša vina, že ste neschopná, že nič nedokážete, že len kvôli vám vás musí podvádzať. Tomu marazmu po tých rokoch naozaj uveríte,“ uviedla Švrčková.

Je to až desivé, kam nás to môže priviesť

Gaslighting je teda druh zneužívania. Jedna osoba sa snaží ovládať tú druhú a robí to tak, že v nej vyvolá pochybnosti tak veľké, že daná osoba začne spochybňovať aj samu seba.

„Ak chcete tejto technike porozumieť lepšie, odporúčam starý film Plynové lampy, v ktorom sa dej točí okolo vzťahu, kde sa partner snaží presvedčiť svoju ženu, že si namýšľa veci, kým sa z toho ona nezrúti. Vždy večer, keď odchádza z domu, stišuje svit plynových lámp, a vždy, keď príde, lampy opäť svietia. Takže mu partnerka nikdy nevie dokázať, že sa to naozaj deje,“ opísala Švrčková s tým, že je to až desivé, kam nás to môže priviesť.

„Myslím si, že tak trochu do toho môžme zaradiť aj staršiu Plzákovú taktiku pri nevere – zatĺkať, zatĺkať, čo mi už v dnešnom svete digitálnych technológií príde úplne bizarné,“ dodala.

Nadávať do toxikov a narcisov je úplne scestné

Okrem popierania skutočného stavu vecí manipulátor obviňuje svoju obeť a začína voči nej aj svoju očierňovaciu kampaň. To, čo tým reálne manipulátori sledujú či to, aké sú ich motivácie sa podľa odborníčky na toxické vzťahy nedá úplne jasne zodpovedať.

„Dáva to zmysel, že sa človek cíti zle, ak mu vzťah nevychádza, a takto si zabezpečuje pekný obraz o sebe. To nie ja, to ten druhý je predsa zlý,“ uviedla Švrčková no upozornila na to, že vo vzťahu sú na to vždy dvaja.

„Ak sme emočne nedozreli, tak je to pre nás neznesiteľný pocit. Potrebujeme vinu vždy nejako zhodiť na niekoho iného. Podobne, ako to robí dieťa – to nie ja, to susedov Janko ma nahovoril. Pre dieťa je náročné prevziať zodpovednosť a uznať svoj podiel viny. Manipulátori jednajú rovnako, častokrát nezrelo, presne ako tie deti -to nie ja to on,“ dodala odborníčka a upozornila, že síce používame pojem toxický človek, no častokrát sú dotyčnému takéto toxické prejavy správania prirodzené.

„Možno v nich rástol, a v jeho rodine to bol štandard. Takže nadávať mu do toxikov a narcisov je úplne scestné. Tak sa toxické vzťahy nikdy nevyriešia,“ doplnila odborníčka.

Projekciu viac-menej používajú všetci

Projekcia je manipulatívna technika, ktorú podľa expertky na toxické vzťahy používajú viac-menej všetci. Podstatné však je, či je táto projekcia používaná na vyvolanie pocitu menejcennosti u druhej osoby. Podstatou projekcie je premietanie vlastných predpokladov, pocitov a myšlienok na druhých s cieľom im ich pripísať.

„Je dosť náročné rozlišovať, čo z toho je moje, a čo naopak toho druhého. Ak mi niekto hovorí, že nič nedokážem, môže to byť v skutočnosti strach toho druhého, že sa napríklad kariérne nepresadí, a tento svoj strach projektuje na mňa,“ vysvetlila Švrčková.

Špecialistka na toxické vzťahy Bronislava Švrčková. Foto: archív, Bronislava Švrčková.

Predmetom projekcie v toxických vzťahoch teda bývajú prevažne negatívne emócie, či predstavy o sebe. Bremeno, ktoré pozostáva napríklad z vlastných chýb či pocitu menejcennosti, chceme v tomto prípade dať na plecia niekomu inému.

„Kľúčové je uvedomenie si toho , že projektujeme všetci, a že aj z projekcie sa môže stať zbraň, kde v rozhovore, alebo spätnej väzbe ktorá sa nám nepáči, to dáme druhej strane ‚vyžrať‘ tak, že mu na všetko tvrdíme, že projektuje,“ upozornila odborníčka na toxické vzťahy s tým, že neprojektovať vôbec sa v skutočnosti nedá.

„Ide teda o to, ako dokážeme vlastné myslenie späť zanalyzovať, a ak sme niečo druhému „prišili“ aj to čestne priznať. Chovať sa teda dospelo a emočne zrelo,“ dodala Švrčková.

Útok na sebavedomie obete

Traingulácia je rovnako manipulatívna technika, ktorá útočí na sebavedomie obete. Švrčková vysvetlila, že v tomto prípade to manipulátor robí tým, že do vzťahu vťahuje tretiu osobu.

„Túto tretiu osobu manipulátor vychvaľuje a porovnáva so svojim partnerom. Vyvoláva v ňom tak neistotu a žiarlivosť. Nič príjemné,“ vysvetlila odborníčka s tým, že tu vzniká trojuholník medzi vami, toxikom a ďalšou osobou, ktorá vyvoláva rivalitu.

„Ak si všímate, tak toxik potrebuje vo vzťahu neustále vyvolávať nervozitu, podráždenie a silné emócie. To sa mu veľmi dobre darí vtedy, keď zapojí ďalšiu osobu,“ dodala expertka na toxické vzťahy. To, čo sa deje pri tejto manipulatívnej technike je to, že obeť dáva svoje kvality do stretu s kvalitami tretej osoby, ktorá pritom netuší, že bola vtiahnutá do manipulatívnych hier.

„Poznáme to z detstva. Keď nás chcela pani učiteľka ‚motivovať‘ tak, že nás porovnávala s premiantmi triedy iba v tom, čo nám nešlo. A ten pocit z detstva – tú bezmocnosť, tu si asi pamätáme každý,“ uzavrela Švrčková.