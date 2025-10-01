Pozemný postup Rusov na Ukrajine sa zasekol. Nahrádzajú to však drony a rakety

Postup ruskej armády na Ukrajine sa v priebehu septembra opäť spomalil, a to predovšetkým v Doneckej oblasti. Vyplýva to z analýzy amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).
Moskva získala v septembri celkovo 447 kilometrov štvorcových územia, čo potvrdzuje trend spomalenia, ktorý sa začal už v auguste.
Rusko však zároveň počas uplynulého mesiaca zvýšilo počet raketových a dronových útokov na Ukrajinu. Podľa analýzy ukrajinského letectva počet útokov oproti augustu stúpol o 36 percent, pričom Rusko počas nočných náletov vypustilo približne 5 638 dronov a odpálilo 185 rakiet.
Najväčší letecký útok od začiatku vojny sa uskutočnil v noci zo 6. na 7. septembra, keď Rusko vypustilo 810 dronov, pričom medzi zasiahnutými objektmi bol aj ukrajinský vládny komplex v centre Kyjeva.
Ukrajinské protivzdušné sily uviedli, že zneškodnili 87 percent ruských dronov a 68 percent rakiet. Od 10. mája tohto roka, keď sa skončilo trojdňové prímerie, ktoré vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, Rusko útočí dronmi na Ukrajinu nepretržite každú noc.
Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) v reakcii na početné narušenia svojho vzdušného priestoru posilnilo obranu na východných hraniciach a Ukrajina začala spolupracovať s členskými štátmi aliancie na zdieľaní skúseností s likvidáciou ruských dronov.