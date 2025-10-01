Pozemný postup Rusov na Ukrajine sa zasekol. Nahrádzajú to však drony a rakety

Analýza amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) a ukrajinských zdrojov ukazuje spomalenie ruských pozemných operácií, ale nárast leteckých útokov.
Russia Ukraine
Na tejto fotografii z videa, ktoré zverejnila tlačová služba ruského ministerstva obrany v utorok 30. septembra 2025, sa ruskí vojaci zúčastňujú nácviku sabotážnych operácií za nepriateľskými líniami na cvičisku na nezverejnenom mieste. Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP
Postup ruskej armády na Ukrajine sa v priebehu septembra opäť spomalil, a to predovšetkým v Doneckej oblasti. Vyplýva to z analýzy amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Moskva získala v septembri celkovo 447 kilometrov štvorcových územia, čo potvrdzuje trend spomalenia, ktorý sa začal už v auguste.

Rusko však zároveň počas uplynulého mesiaca zvýšilo počet raketových a dronových útokov na Ukrajinu. Podľa analýzy ukrajinského letectva počet útokov oproti augustu stúpol o 36 percent, pričom Rusko počas nočných náletov vypustilo približne 5 638 dronov a odpálilo 185 rakiet.

Najväčší letecký útok od začiatku vojny sa uskutočnil v noci zo 6. na 7. septembra, keď Rusko vypustilo 810 dronov, pričom medzi zasiahnutými objektmi bol aj ukrajinský vládny komplex v centre Kyjeva.

Ukrajinské protivzdušné sily uviedli, že zneškodnili 87 percent ruských dronov a 68 percent rakiet. Od 10. mája tohto roka, keď sa skončilo trojdňové prímerie, ktoré vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, Rusko útočí dronmi na Ukrajinu nepretržite každú noc.

Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) v reakcii na početné narušenia svojho vzdušného priestoru posilnilo obranu na východných hraniciach a Ukrajina začala spolupracovať s členskými štátmi aliancie na zdieľaní skúseností s likvidáciou ruských dronov.

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Underground School
Russia Ukraine War Denmark
