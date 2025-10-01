Svetu možno hrozí druhý Černobyľ. Záporožská jadrová elektráreň je už týždeň mimo prevádzky

Záporožská jadrová elektráreň okupovaná Ruskom je už sedem dní mimo prevádzky. V utorok to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý varoval pred „kritickou“ situáciou a potenciálnou hrozbou nehody.
„Situácia je kritická. Pre ruské útoky bola elektráreň odpojená od dodávok elektriny a elektrickej siete. Elektrinou je zásobovaná z dieselových generátorov,“ povedal Zelenskyj vo svojom večernom prejave.
Hrozba pre všetkých
„Sú to Rusi, ktorí svojimi údermi bránia oprave elektrického vedenia k elektrárni a obnoveniu základnej bezpečnosti. A to je hrozba pre úplne každého,“ dodal Zelenskyj.
Podľa ukrajinského lídra jeden zo záložných dieselových generátorov používaných na udržiavanie prevádzky „nefungoval správne“ a výpadok prúdu predstavuje „hrozbu pre všetkých“.
Tvrdí, že ide o najdlhší výpadok prúdu v Záporožskej jadrovej elektrárni, odkedy Rusko napadlo a obsadilo toto zariadenie. „Už je to sedem dní. Nikdy predtým sa nič také nestalo,“ podotkol Zelenskyj.
Elektráreň potrebuje energiu
Šesť reaktorov elektrárne, ktorá je najväčšia v Európe, bolo odstavených po tom, ako ju začali okupovať ruské sily. Elektráreň však potrebuje energiu na udržiavanie chladiacich a bezpečnostných systémov, ktoré zabraňujú roztaveniu reaktorov, čo je nebezpečenstvu, ktoré by mohlo spustiť jadrovú nehodu.
Od začiatku vojny čelí elektráreň viacerým bezpečnostným hrozbám vrátane častého ostreľovania v blízkosti, opakovaných výpadkov prúdu a nedostatku personálu. Elektráreň sa nachádza neďaleko mesta Enerhodar pozdĺž rieky Dnipro a je blízko frontovej línie.