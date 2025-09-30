Ukrajina poslala do Dánska tím odborníkov na boj proti dronom

Ukrajina poslala do Dánska tím špecialistov, ktorého cieľom je odovzdať skúsenosti krajiny v boji proti dronom. Oznámil to v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a dodal, že ukrajinskí špecialisti sa zúčastnia aj spoločných cvičení so spojencami.
„Skúsenosti Ukrajiny sú dnes v Európe tie najdôležitejšie. Práve naše skúsenosti, naši špecialisti a naše technológie sa môžu stať kľúčovým prvkom budúceho „dronového múru“ Európy – rozsiahleho projektu, ktorý má zaručiť bezpečnosť vo vzdušnom priestore,“ povedal ukrajinský líder.
EÚ sa dohodla na urýchlenom vybudovaní „múru“ proti dronom po ruských narušeniach vzdušného priestoru
Európski lídri sa zídu v stredu v Kodani, kde bude hlavným bodom rokovania práve „nedávne narušenie vzdušného priestoru Ruskom vo viacerých členských štátoch EÚ“.
Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že poľskí vojaci tiež pôjdu Dánska, aby tam pomohli s ochranou a bezpečnosťou počas samitu lídrov EÚ a Európskeho politického spoločenstva.
Neidentifikované bezpilotné lietadlá, ktoré zaznamenali v dánskom vzdušnom priestore od 22. septembra, viedli k uzavretiu viacerých letísk a vyvolali obavy týkajúce sa bezpečnosti pred nadchádzajúcimi rokovaniami. Podozrenie padlo na Moskvu, ktorá však tieto obvinenia odmieta. Tento mesiac ruské drony narušili poľský vzdušný priestor a ruské stíhačky estónsky vzdušný priestor.