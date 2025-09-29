Putin nariadil najväčší jesenný odvod do armády od roku 2016

Ruský vodca Vladimir Putin v pondelok nariadil jesenný odvod 135-tisíc mužov do pravidelnej vojenskej služby, ktorý má prebehnúť od 1. októbra do 31. decembra. Ide o najväčší jesenný odvod od roku 2016. Rusko každoročne na jar a na jeseň povoláva na povinnú vojenskú službu mužov vo veku od 18 do 30 rokov.
Rusko za uplynulý týždeň stratilo ďalších takmer 7-tisíc vojakov
Odvedenci majú podľa zákona slúžiť rok na vojenských základniach na území Ruska, nie bojovať na Ukrajine. Objavili sa však správy, že niektorých odvedencov nasadili aj na front. Každoročné odvody v Rusku nesúvisia s mobilizáciou, pri ktorej sú muži povolávaní do boja počas vojnového stavu. Branci, ktorí už absolvovali vojenský výcvik, však majú väčšiu šancu, že budú v budúcnosti povolaní do bojov.
Putin od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine, každý rok zvyšuje odvodovú kampaň v priemere o približne päť percent. V septembri 2024 nariadil rozšírenie ozbrojených síl na 1,5 milióna aktívnych vojakov.