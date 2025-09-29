Ukrajinská raketa Neptun zasiahla ruský vojenský závod v Brianskej oblasti

Ukrajinský raketový útok zasiahol v noci na pondelok v ruskej Brianskej oblasti závod Electrodetal, ktorý je známy výrobou elektrických konektorov používaných vo vojenskej technike. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámilo to ukrajinské námorníctvo.
Útok bol podľa Kyjeva súčasťou prebiehajúceho úsilia o demontáž ruského vojenského dodávateľského reťazca. „V noci naša raketa Neptun úspešne zasiahla ruský závod Electrodetal v Karačeve. O jeden článok menej v dodávateľskom reťazci nepriateľa. Všetko, čo slúži vojne proti Ukrajine, bude zničené,“ vyhlásilo ukrajinské námorníctvo.
Strelu Neptun Ukrajinci vyvinuli po tom, ako Rusko v roku 2014 anektovalo polostrov Krym. Raketa sa stala známa po tom, ako na začiatku ruskej vojny proti Ukrajine zničila krížnik Moskva, ktorý bol vlajkovou loďou ruskej Čiernomorskej flotily a symbolom ruskej vojenskej moci.