Ruský dron zabil na Ukrajine štvorčlennú rodinu s dvomi malými chlapcami

Ruský útok dronom v noci na utorok pripravil o život štvorčlennú rodinu v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Ako uviedol šéf regionálnej vojenskej správy Oleh Hryhorov, ruské sily zasiahli obytný dom v dedine Černeččyna v okrese Krasnopilľa.
„V tomto dome žil pár s dvoma malými deťmi. Bohužiaľ, nikto sa nestihol zachrániť,“ napísal Hryhorov na platforme Telegram.
„Záchranári vytiahli spod trosiek telá štyroch mŕtvych osôb – rodičov a ich synov vo veku šesť a štyri roky,“ dodal. „Ide o hroznú a nenapraviteľnú stratu pre celú komunitu a región.“
Záplava dronov a rakiet
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že počas noci „zachytilo a zničilo“ 81 ukrajinských dronov. Gubernátor Volgogradskej oblasti Andrej Bočarov vyhlásil, že ruská armáda odrazila „masívny“ útok ukrajinských dronov nad týmto regiónom a podľa predbežných informácií neboli zaznamenané žiadne škody ani zranenia.
Zelenskyj varuje Rusko: Ukončite vojnu alebo utekajte do bunkra
V nedeľu zasiahla Ukrajinu rozsiahla ruská dronová a raketová ofenzíva trvajúca 12 hodín, ktorá si vyžiadala najmenej štyri obete v hlavnom meste Kyjev vrátane 12-ročného dievčaťa a desiatky zranených po celej krajine. Ukrajina uviedla, že na ňu smerovalo 595 dronov a 48 rakiet, z ktorých väčšinu zneškodnili systémy protivzdušnej obrany.
Putin rozširuje armádu
Boje na Ukrajine prebiehajú najmä na východe krajiny, pričom Rusko kontroluje približne pätinu ukrajinského územia. V pondelok ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil najväčší jesenný odvod do armády od roku 2016, povolávajúc 135-tisíc mužov na základnú vojenskú službu.
Trump dovolil Ukrajine útoky na Rusko pomocou zbraní dlhého doletu
Povolaní vojaci majú slúžiť na vojenskej základni v Rusku, nie na fronte na Ukrajine, hoci sa objavili správy o ich nasadení na bojisku. Od začiatku plnohodnotnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Putin posilnil vojenské výdavky na úroveň nevídanú od čias Sovietskeho zväzu a rozšíril početnosť armádnych zložiek.