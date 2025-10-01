Európa čelí najťažšej situácii od druhej svetovej vojny, povedala dánska premiérka

„Z európskeho pohľadu existuje iba jedna krajina, ktorá je ochotná nám hroziť, a tou je Rusko. Preto potrebujeme veľmi silnú odpoveď,“ konštatovala Frederiksenová.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix via AP
Dánsko v stredu vyhlásilo, že Európa musí posilniť svoju reakciu na „hybridnú vojnu“, ktorú podľa neho vedie Rusko. Vyhlásenie prišlo po sérii incidentov s neidentifikovanými dronmi, ktoré narušili vzdušný priestor krajiny. Zatiaľ nezistili kto stojí za týmito udalosťami, ale podozrenie padá na Rusko.

Incidenty v Dánsku nasledovali po narušení vzdušného priestoru Poľska a Rumunska a po vniknutí ruských stíhačiek do Estónska, čo zvýšilo napätie v súvislosti s prebiehajúcou ruskou inváziou na Ukrajinu.

Dánska premiérka Mette Frederiksenová počas stretnutia s lídrami EU povedala, že kontinent čelí „najťažšej a najnebezpečnejšej situácii od druhej svetovej vojny“. „Z európskeho pohľadu existuje iba jedna krajina, ktorá je ochotná nám hroziť, a tou je Rusko. Preto potrebujeme veľmi silnú odpoveď,“ konštatovala Frederiksenová.

Lídri EÚ budú na samite, ktorý hosti Dánsko, rokovať o posilnení európskej obrany a finančnej podpore Ukrajiny.

Stretnutie sa koná za sprísnených bezpečnostných opatrení. V rámci bezpečnostných opatrení Dánsko v nedeľu oznámilo, že až do piatka uzavrie vzdušný priestor pre všetky civilné lety dronov, aby sa zabránilo zámene s nepriateľskými.

