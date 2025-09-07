Portugalské góly boli venované zosnulému Jotovi. Angličania zvíťazili, no zase nepresvedčili

Cristiano Ronaldo pomohol Portugalsku k perfektnému štartu do kvalifikácie na majstrovstvá sveta. Šlo o emotívny zápas, keďže to bolo prvýkrát od tragickej smrti liverpoolskeho útočníka Dioga Jotu a jeho brata Andrého Silvu.
V Jerevane zmietlo Arménsko 5:0. Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty bol nezastaviteľný a 40-ročný portugalský talizman skóroval v oboch polčasoch. Zaznamenal už 140 presných zásahov za národný tím. Skóroval viac ako dve desaťročia po tom úplne prvom.
Do streleckej listiny sa zapísali ešte Joao Félix a Joao Cancelo. Vďaka tomu sú zverenci Roberta Martíneza na čele skupiny F.
Osobitný význam
Posledný menovaný oslávil svoj gól tak, že oboma rukami ukázal na nebo – takto kedysi slávil aj Jota a bolo to pre neho.
Ľavý obranca Lazia Nuno Tavares veril, že Ronaldov gól z 21. minúty mal osobitný význam, pretože 21 bolo číslo dresu, ktoré nosil zosnulý útočník, keď hral za svoju krajinu.
„Všetci sme veľmi šťastní, pretože to ukazuje, že je Jota s nami a že bol pri tom. Ronaldov gól nám to umožnil. Vždy bude s nami,“ povedal 25-ročný rodák z Lisabonu podľa agentúry AFP.
Ronaldo na sociálnych sieťach uviedol, že to bol „prvý krok, ktorý urobil“ v snahe zahrať si na šiestych majstrovstvách sveta.
Ďalším súperom Portugalska bude Maďarsko, ktoré napriek tomu, že posledných 40 minút hralo o jedného menej, dosiahlo v Dubline proti Írsku remízu 2:2.
Príliš nepresvedčili
Anglicko v skupine K vyhralo všetky štyri zápasy. Naposledy vo Villa Parku v Birminghame zdolalo Andorru 2:0. Presadil sa Declan Rice a jeden gól si hostia strelili sami.
Hoci sú s 12 bodmi viac než spokojní, v skutočnosti to bol ďalší neuspokojivý výkon, ktorý vyvolal otázky o schopnosti trénera Thomasa Tuchela vytvoriť z nadanej generácie tím, ktorý by získal trofej.
Anglicko bolo efektívne, ale nevýrazné, chýbali mu dôvtip a inteligencia v záverečnej tretine ihriska. Kouč mal mierne frustrovaný výraz na postrannej čiare.
Musia sa zlepšiť
„Po prvom góle sme mali 10 alebo 15 minút príliš veľa strát lopty a to nás stálo koncentráciu a sústredenie, ale v druhom polčase sme to opäť našli a mali sme streliť viac gólov,“ uviedol Tuchel.
Bývalý kormidelník Chelsea a Bayernu Mníchov bude chcieť podať lepší výkon v zatiaľ najťažšej skúške, keď sa stretne so Srbskom.
Balkánci sú na druhom mieste so siedmimi bodmi po tom, ako v Rige zdolali Lotyšsko 1:0.
Zvíťazili aj hráči Rakúska nad Cyprom 1:0 i Bosny a Hercegoviny nad San Marínom 6:0.
V skupine H sú futbalisti z Balkánu na vedúcej pozícii, najbližšie ich čaká vzájomný súboj o prvú priečku. Slovenskí západní susedia však majú jeden duel k dobru.