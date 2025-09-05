Vo futbale nie je všetko len o kvalite, Nagelsmannovi chýbali emócie. Pochválil slovenskú obranu - VIDEO, FOTO

Nemecké médiá poriadne skritizovali svojich krajanov po prehre na Slovensku 0:2. Sklamanie neskrýval ani tréner Julian Nagelsmann na pozápasovej tlačovej konferencii.
„V našom tíme nič neklapalo. Nemali sme emóciu. Výkon Slovenska bol výborný, ale my sme im to uľahčili. Súperovi môžem iba zagratulovať, odohral skvelý zápas,“ uviedol s tým, že po polčase mohli futbalisti spod Tatier vyhrávať 3:0 či 4:0.
Zlá nominácia?
Výsledok považoval v prospech Slovenska za „mimoriadny“ . Viackrát zopakoval, že jeho hráči nemali dostatočnú emočnosť.
„Boli sme na míle ďaleko od všetkého, dobrého aj zlého. Ak sa nám nepodarí správne naladiť u hráčov emócie, tak to môžeme zabaliť,“ zhodnotil Nagelsmann.
Chyba podľa neho nebola v kvalite kádra, keďže vybral tých najlepších hráčov, o ktorých si myslel, že majú byť v reprezentácii. „Možno by sme mali staviť na tých, ktorí do toho dajú všetko. To by viedlo k inému výsledku, ako keby hrali najlepší hráči.“
Rozhodujúci faktor
Dominancia, ktorú chcel vidieť, napokon neprišla s výslovným želaním. „Každý musí pochopiť, že k takémuto zápasu musíme pristupovať ako k semifinále Ligy majstrov.“
Ako porovnanie uviedol zápasy v Nemeckom pohári, keď treťoligové tímy alebo dokonca z ešte nižšej súťaže dokážu uhrať pamätné výsledky a neraz favoritov zaskočiť a vyradiť.
Tam to nie je o kvalite, ale emocionalite, ako viackrát zopakoval. To tam z nemeckej strany nebolo a aj preto Slováci zvíťazili.
Nagelsmann pochválil slovenskú obranu a celkový prístup k stretnutiu. „Neexistuje dôvod, prečo by ste nemohli podať podobný výkon aj v ďalších zápasoch. Ale ako tréner Nemecka nebudem Slovensku držať palce,“ uzavrel 38-ročný tréner.