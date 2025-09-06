Favoriti z Talianska a Francúzska nezaváhali. Chorváti sa natrápili s Faerskými ostrovmi, Česi vedú skupinu

Futbalisti z Apeninského polostrova si nechcú trikrát za sebou zopakovať chuť neúspechu. Už dva razy sa nedostali na záverečný šampionát, kde sa nepredstavili od roku 2014.
Giacomo Raspadori
Na snímke taliansky futbalista Giacomo Raspadori po strelenom góle proti Estónsku počas kvalifikácie na MS 2026. Foto: SITA/Fabio Ferrari/LaPresse via AP
Gennaro Gattuso sa tešil zo svojho úspešného štartu v úlohe trénera Talianska, keď jeho tím zdolal Estónsko suverénne 5:0.

Po prehre 3:0 v Nórsku na začiatku kvalifikačného cyklu si tak futbalisti z Apeninského polostrova pripísali už druhé víťazstvo za sebou. Aktuálne im patrí v skupine I tretie miesto za spomínanými Severanmi a Izraelom.

Taliani však odohrali o duel menej. Najbližšie sa predstavia na neutrálnej pôde v maďarskom Debrecíne proti poslednému menovanému štátu.

Skandovali jeho meno

Gattuso, ktorý v roku 2006 vyhral majstrovstvá sveta ako bojovný stredopoliar, bol v júni vymenovaný za kouča, aby sa neopakoval hrozivý scenár trikrát za sebou – to nastane, ak by opäť nepostúpili na svetový šampionát.

Jeho pôsobenie sa začalo vo veľkom štýle, keď v druhom polčase Moise Kean, Mateo Retegui (presadil sa dvakrát), Giacomo Raspadori a Alessandro Bastoni vystrelili Taliansku tri body a fanúšikovia v Bergame skandovali trénerovo meno.

„Hrali sme dobre a všetko sa odvíjalo od toho, ako sa chlapci tento týždeň správali. Tvrdo sme pracovali a v mužstve vládla dobrá atmosféra,“ uviedol podľa agentúry AFP Gattuso.

Vyrovnal sa Henrymu

V poľskom Vroclave priniesli zásahy Michaela Oliseho a 51. gól Mbappého za „Les Bleus“ víťazom majstrovstiev sveta z roku 2018 triumf 2:0 nad Ukrajinou.

„Bol to dôležitý zápas a to pre obmedzený počet duelov v kvalifikácii. Proti kvalitnému tímu sme to mohli spečatiť už v prvom polčase, pretože sme mali súboj pod kontrolou a vytvorili sme si veľa šancí. V druhom sme na štyri alebo päť minút zaváhali, ale hlavné je, že sme zvíťazili,“ povedal kormidelník Didier Deschamps.

Kapitán Francúzska Mbappé svojím gólom vyrovnal na druhom mieste v tabuľke najlepších strelcov národného tímu Thierryho Henryho. Na prvého Oliviera Girouda stráca šesť zásahov.

Ďalšie súboje

Po prvých zápasoch v skupine D je Francúzsko na druhom mieste za Islandom, ktorý v Reykjavíku zdolal Azerbajdžan vysoko 5:0.

Dánsko a Škótsko v Kodani odohrali bezgólovú remízu. Grécko je na čele ich skupiny C po domácom víťazstve 5:1 nad Bieloruskom.

V „béčku“ Švajčiarsko ovládlo duel s Kosovom 4:0, zatiaľ čo Švédsko a Slovinsko sa v Ľubľane rozišli nerozhodne 2:2.

Vicemajstri sveta z roku 2018 Chorváti vyhrali na Faerských ostrovoch tesne 1:0 a zostali na druhom mieste v skupine L.

Líder z Česka zdolal tretiu Čiernu Horu 2:0 na jej pôde a zostal tri body pred „vatreni“, no má dva zápasy k dobru.

