Favoriti z Talianska a Francúzska nezaváhali. Chorváti sa natrápili s Faerskými ostrovmi, Česi vedú skupinu

Gennaro Gattuso sa tešil zo svojho úspešného štartu v úlohe trénera Talianska, keď jeho tím zdolal Estónsko suverénne 5:0.
Po prehre 3:0 v Nórsku na začiatku kvalifikačného cyklu si tak futbalisti z Apeninského polostrova pripísali už druhé víťazstvo za sebou. Aktuálne im patrí v skupine I tretie miesto za spomínanými Severanmi a Izraelom.
Taliani však odohrali o duel menej. Najbližšie sa predstavia na neutrálnej pôde v maďarskom Debrecíne proti poslednému menovanému štátu.
Skandovali jeho meno
Gattuso, ktorý v roku 2006 vyhral majstrovstvá sveta ako bojovný stredopoliar, bol v júni vymenovaný za kouča, aby sa neopakoval hrozivý scenár trikrát za sebou – to nastane, ak by opäť nepostúpili na svetový šampionát.
Jeho pôsobenie sa začalo vo veľkom štýle, keď v druhom polčase Moise Kean, Mateo Retegui (presadil sa dvakrát), Giacomo Raspadori a Alessandro Bastoni vystrelili Taliansku tri body a fanúšikovia v Bergame skandovali trénerovo meno.
„Hrali sme dobre a všetko sa odvíjalo od toho, ako sa chlapci tento týždeň správali. Tvrdo sme pracovali a v mužstve vládla dobrá atmosféra,“ uviedol podľa agentúry AFP Gattuso.
Vyrovnal sa Henrymu
V poľskom Vroclave priniesli zásahy Michaela Oliseho a 51. gól Mbappého za „Les Bleus“ víťazom majstrovstiev sveta z roku 2018 triumf 2:0 nad Ukrajinou.
„Bol to dôležitý zápas a to pre obmedzený počet duelov v kvalifikácii. Proti kvalitnému tímu sme to mohli spečatiť už v prvom polčase, pretože sme mali súboj pod kontrolou a vytvorili sme si veľa šancí. V druhom sme na štyri alebo päť minút zaváhali, ale hlavné je, že sme zvíťazili,“ povedal kormidelník Didier Deschamps.
Kapitán Francúzska Mbappé svojím gólom vyrovnal na druhom mieste v tabuľke najlepších strelcov národného tímu Thierryho Henryho. Na prvého Oliviera Girouda stráca šesť zásahov.
Ďalšie súboje
Po prvých zápasoch v skupine D je Francúzsko na druhom mieste za Islandom, ktorý v Reykjavíku zdolal Azerbajdžan vysoko 5:0.
Dánsko a Škótsko v Kodani odohrali bezgólovú remízu. Grécko je na čele ich skupiny C po domácom víťazstve 5:1 nad Bieloruskom.
V „béčku“ Švajčiarsko ovládlo duel s Kosovom 4:0, zatiaľ čo Švédsko a Slovinsko sa v Ľubľane rozišli nerozhodne 2:2.
Vicemajstri sveta z roku 2018 Chorváti vyhrali na Faerských ostrovoch tesne 1:0 a zostali na druhom mieste v skupine L.
Líder z Česka zdolal tretiu Čiernu Horu 2:0 na jej pôde a zostal tri body pred „vatreni“, no má dva zápasy k dobru.