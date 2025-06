Angličania sa proti futbalovému trpaslíkovi strápnili. Od fanúšikov sa dočkali hlasitého bučania a piskotu

Anglickí futbalisti len tesne odvrátili blamáž, keď v kvalifikačnom zápase majstrovstiev sveta zvíťazili na pôde slabučkej Andorry 1:0. Už pri odchode do kabín za bezgólového stavu ich vyprevádzal piskot fanúšikov, ktorí vo veľkom počte pricestovali do Barcelony (dočasný domov andorskej reprezentácie, pozn.). Hoci favorizovaní hostia mali drvivé držanie lopty (83 %) a jasne dominovali v štatistikách, ich výkon zanechal rozpačitý dojem.

🚨🚨| GOAL: HARRY KANE OPENS THE SCORING FOR ENGLAND!! Andorra 0-1 England pic.twitter.com/PdL1qTdnQv — Goals Side (@goalsside) June 7, 2025

Nespokojný Tuchel, skóroval iba Kane

O jediný gól stretnutia sa krátko po zmene strán postaral Harry Kane, keď zblízka zužitkoval center Noniho Maduekeho. Angličania si tak udržali stopercentnú bilanciu v kvalifikácii, no herne rozhodne nepresvedčili. „Nebolo to nič výnimočné, nič, na čo by ľudia spomínali,“ priznal autor rozhodujúceho zásahu Kane.

Tréner Thomas Tuchel, ktorý po Eure nahradil Garetha Southgatea, nešetril kritikou. „Hrali sme sa s ohňom,“ skonštatoval po zápase. „Nepáčil sa mi prístup a energia v závere. Prvých 20 až 25 minút bolo fajn, ale potom sme stratili dynamiku.“

Roy Keane nešetril kritikou

Albion vstúpil do kvalifikácie marcovými výhrami nad Albánskom a Lotyšskom, už vtedy sa však Tuchel stretol s výhradami na nezáživný herný prejav. Vystúpenie proti Andorre tieto pochybnosti ešte prehĺbilo. Podľa legendy Roya Keanea sa niektorí hráči v poslednej polhodine „akoby nudili“. Ak chce Anglicko na budúcoročnom šampionáte v USA, Mexiku a Kanade uspieť, bude musieť podľa jeho slov výrazne herne pridať.