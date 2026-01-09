Dom v Trebišovskom okrese ukrýval množstvo nelegálnych zbraní, polícia stíha 65-ročného muža

Dom, ktorý navonok nepútal žiadnu pozornosť, sa koncom roka 2025 stal miestom rozsiahleho policajného zásahu. Kriminalisti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove vykonali domovú prehliadku u 65‑ročného muža, počas ktorej odhalili a zaistili veľké množstvo strelných zbraní, zakázaných doplnkov zbraní a rôznych druhov streliva.
Počas prehliadky policajti postupne nachádzali jednu zbraň za druhou. Išlo o zbrane kategórie A aj kategórie B, hlavné časti zbraní, zakázané doplnky a strelivo, ktoré muž prechovával bez akéhokoľvek oprávnenia a bez platného zbrojného preukazu. Zaistené boli aj zbrane a komponenty, ktoré nespĺňali zákonné podmienky podľa platnej legislatívy o strelných zbraniach a strelive.
K zbraniam bolo aj strelivo
Medzi zakázanými zbraňami kategórie A sa nachádzali krátke palné zbrane pôvodne určené na expanzné alebo signálne strelivo, ktoré boli nelegálne upravené na ostrú streľbu. Policajti zaistili aj podomácky vyrobené alebo upravované zbrane bez identifikačných údajov, samostatné hlavné časti zbraní, ako sú hlavne, závery, telesá zbraní či valce revolverov, ktoré sú použiteľné pre zakázané zbrane. Súčasťou nálezu boli aj tlmiče hluku výstrelu, nelegálne upravené moderátory zvuku a kombinované zbrane zložené z viacerých častí rôznych zbraní, upravené neodborným spôsobom.
Okrem toho sa v dome nachádzali aj zbrane kategórie B, najmä krátke palné zbrane vrátane samonabíjacích pištolí, signálne zbrane, hlavné časti krátkych zbraní, ako sú hlavne, závery a telesá zbraní, ako aj ďalšie komponenty, ktoré zákon považuje za zbrane alebo ich hlavné časti. Ich držba bez príslušného povolenia je v rozpore s platnou legislatívou.
Policajti zaistili aj veľké množstvo streliva rôznych druhov. Išlo o pištoľové náboje viacerých kalibrov vrátane nábojov s expanznou strelou, puškové náboje stredných aj vojenských kalibrov, malokalibrové náboje určené do krátkych aj dlhých zbraní, brokové náboje rôznych typov, signálne a osvetľovacie náboje vrátane akustických a svetlicových, ako aj cvičné a špeciálne náboje. Súčasťou zaisteného materiálu boli aj samostatné komponenty streliva, napríklad bezdymný strelný prach a zápalky.
Museli zapojiť odborníkov
Časť zaisteného streliva patrí podľa zákona medzi zakázané strelivo kategórie A, zvyšné bolo zaistené z dôvodu jeho nelegálneho držania bez zákonného oprávnenia. Rozsah nálezu si vyžiadal dôkladnú dokumentáciu a zapojenie odborníkov. Vyšetrovaním bolo zistené, že muž bol v minulosti držiteľom zbrojného preukazu, ktorý si však zrušil. V čase domovej prehliadky už teda nebol oprávnený vlastniť ani držať zbrane či strelivo.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove začal trestné stíhanie a 65‑ročnému mužovi vzniesol obvinenie pre prečin aj zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody v trvaní od troch do ôsmich rokov.