Podozrivý z vraždy seniorky v Lučenci napadol nožom policajtov, jedného zranil

Policajti mu okamžite poskytli prvú pomoc a privolali posádku rýchlej zdravotnej pomoci.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Polícia, páska
Foto: www.facebook.com
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Podozrivý z vraždy seniorky v Lučenci napadol nožom policajtov, pričom jedného zranil. Ako v tejto súvislosti informovala banskobystrická polícia, zranil sa aj samotný 43-ročný podozrivý, pričom policajti mu okamžite poskytli prvú pomoc a privolali posádku rýchlej zdravotnej pomoci. Zranenia, ktoré si dotyčný spôsobil, si vyžiadali jeho hospitalizáciu.

Útok na verejného činiteľa

„Samotný incident preveruje Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. V súvislosti so zranením policajta bolo začaté trestné stíhanie vo veci útoku na verejného činiteľa,“ informovala polícia na sociálnej sieti.

K udalosti došlo počas procesných úkonov k prípadu, o ktorom polícia informovala v stredu 7. januára. Konkrétne ide o úmrtie 69-ročnej seniorky v Lučenci, ktoré vyšetruje krajský policajný vyšetrovateľ ako obzvlášť závažný zločin vraždy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Žena bez známok života

Ako agentúra SITA informovala v stredu 7. januára, policajti začali vyšetrovať úmrtie ženy v Lučenci ako podozrivé. V utorok 6. januára vo večerných hodinách našli v byte staršiu ženu bez známok života.

„Privolaný obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie. Pre zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva,“ uviedla polícia s tým, že vec si na mieste prevzal krajský vyšetrovateľ.

Firmy a inštitúcie: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej BystriciPolícia Slovenskej republikyÚrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR
Okruhy tém: banskobystrická polícia Podozrivý Policajti Útok Vražda
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk