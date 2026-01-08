Podozrivý z vraždy seniorky v Lučenci napadol nožom policajtov, jedného zranil

Podozrivý z vraždy seniorky v Lučenci napadol nožom policajtov, pričom jedného zranil. Ako v tejto súvislosti informovala banskobystrická polícia, zranil sa aj samotný 43-ročný podozrivý, pričom policajti mu okamžite poskytli prvú pomoc a privolali posádku rýchlej zdravotnej pomoci. Zranenia, ktoré si dotyčný spôsobil, si vyžiadali jeho hospitalizáciu.
Útok na verejného činiteľa
„Samotný incident preveruje Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. V súvislosti so zranením policajta bolo začaté trestné stíhanie vo veci útoku na verejného činiteľa,“ informovala polícia na sociálnej sieti.
K udalosti došlo počas procesných úkonov k prípadu, o ktorom polícia informovala v stredu 7. januára. Konkrétne ide o úmrtie 69-ročnej seniorky v Lučenci, ktoré vyšetruje krajský policajný vyšetrovateľ ako obzvlášť závažný zločin vraždy.
Žena bez známok života
Ako agentúra SITA informovala v stredu 7. januára, policajti začali vyšetrovať úmrtie ženy v Lučenci ako podozrivé. V utorok 6. januára vo večerných hodinách našli v byte staršiu ženu bez známok života.
„Privolaný obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie. Pre zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva,“ uviedla polícia s tým, že vec si na mieste prevzal krajský vyšetrovateľ.