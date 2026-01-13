Muž po zásahu policajnej hliadky stratil vedomie a neskôr zomrel, pitva potvrdila príčinu smrti

Policajti poskytovali prvú pomoc až do príchodu záchranárov, muž napriek tomu zomrel.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
Foto: ilustračné
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) začal v nedeľu trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v súvislosti s úmrtím osoby počas služobného zákroku. Ako udalosť priblížila hovorkyňa (ÚIS) Andrea Dobiášová, policajná hliadka zastavovala v nedeľu 11. januára na Bojnickej ulici v Bratislave motorové vozidlo, ktoré išlo vysokou rýchlosťou, pričom vodič s vozidlom pred policajnou hliadkou unikal. V tom čase sa vo vozidle nachádzali dve osoby.

„Nakoniec vodič z auta vystúpil a utekal naprieč železničným priecestím. Policajt ho dobehol a pri použití donucovacích prostriedkov – nasadzovaní pút, unikajúca osoba upadla do bezvedomia,“ uviedla Dobiášová s tým, že policajti do príchodu RZP poskytovali mužovi prvú pomoc. Podľa predbežných výsledkov pitvy je možné vylúčiť cudzie zavinenie, bezprostrednou príčinou smrti bolo srdcovo-pľúcne zlyhanie, informovala na záver hovorkyňa ÚIS.

