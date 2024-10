Poklady v pohybe: Slovenské dedičstvo ožíva v novom svetle (video+foto)

Slovenský folklór a moderná kultúra sa spojili v jedinečnej show POKLADY, ktorá vás stiahne do víru minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Neobyčajná symbióza farieb, tancov, hudby a umeleckých obrazov je naše kultúrne dedičstvo originálne oživené a inovatívnym spôsobom, ktorý osloví každého milovníka umenia, ale aj novú generáciu.

Výstava Poklady sa snaží zmazať hranice medzi tradičným slovenským folklórom a modernou pop-kultúrou, pričom vytvára pútavý odkaz pre budúcu generáciu.

Autorský tím projektu, ktorý zahŕňa fotografov Ľubomíra Saba a Zuzanu Senášiovú, etnologičku Katarínu Sabovú a choreografa Viliama Mikulu, vytvoril umelecké dielo, ktoré čerpá inšpiráciu z minulosti, ale s odvahou kráča v ústrety budúcnosti. Produkčnú časť zastrešujú Matúš Jaško a Beáta Bencsíková.

Významné úspechy na svetovej scéne

Umelecké podujatie Poklady je pokračovaním úspešnej výstavy Party v 21. storočí, ktorej prepožičali svoje tváre osobnosti modelingového a showbiznisového priemyslu.

Úspech výstavy sa dostavil aj v medzinárodnom meradle. Počas 10 rokov svojej existencie prezentovala Slovensko na najväčších svetových exhibíciách či podujatiach ako EXPO 2020 v Dubaji, The Belt & Road – Culture & Art Festival 2021 v Číne, na Olympijských hrách v Južnej Kórei 2018, v Číne 2022 a vo Francúzsku 2024.

Obrazy videlo už viac ako 1 200 000 ľudí na viac ako 70 výstavách vo viacerých mestách – Brusel, Viedeň, Praha, Pyeongchang, Ottawa, Šanghaj, Peking, Guiyang, New York, Washington, Moskva, Berlín, Frankfurt nad Mohanom, Bautzen, Istanbul, Izmit či Sofia.

Živý zážitok v Bratislave a Prešove

V novembri a decembri tohto roku sa výstava POKLADY presunie na novú úroveň – do pohybu. Živé vystúpenia, ktoré prebehnú 10. novembra 2024 v Bratislave a 15. decembra 2024 v Prešove, prinesú kombináciu hudby, spevu a tanca v podaní profesionálneho folklórneho súboru PUĽS.

Tento jedinečný zážitok doplní moderné hudobné nástroje ako bicie, elektrická basgitara či saxofón, ktoré dodajú tradičnej ľudovej hudby súčasný nádych. Originálne vystúpenie doplní módna show, ktorá bude prezentáciou krojov a krojových častí – párt.

„Dievčatá v slovenských Pokladoch – partách, symbolizujú tradičné nevesty, búrajúce hranice medzi minulosťou a budúcnosťou. Autentickosť v detailne ustrojených krojoch a jedinečný súčasný facepainting s ohľadom na dedičstvo daných regiónov dokazujú, že krása a hodnoty slovenských pokladov sú stále aktuálne. Jedným z vizuálne najsilnejších momentov sú dievčatá v partách, doslova ‚vystúpujúce z rámov obrazov‘,” predstavuje vizuálnu časť projektu spoluorganizátorka podujatia Zuzana Senášiová, ktorá slovenským partám vdýchla život už v pôvodnej výstave.

„Teším sa, že sme našli zaujímavé a nové prístupy v hudbe, tanci aj v celkovom vizuáli. Základom pri každej kompozícii bol tradičný materiál. K nemu sme pridali ingrediencie širokého spektra modernej hudby a pohybu. Jazz, funky, drum and bass, hip hop, contemporary a iné. Vznikli zaujímavé fúzie, objavili sme mnoho spoločných prvkov s naším folklórom a vytvorili koncept, ktorý je jedinečný. Srdečne pozývam všetkých divákov. Verím, že v POKLADOCH uvidíte obrovské množstvo energie, ktorú do nich vložili naši predkovia a my ju posúvame vám, ľuďom v 21. storočí,” odkazuje choreograf Viliam Mikula.

Ak chcete prežiť príbeh našich predkov a stať sa súčasťou tohto dynamického a emotívneho podujatia, vstupenky sú už dostupné na stránke Ticketlive .