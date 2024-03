Chystám veľké zemetrasenie pred prezidentskými voľbami, hovorí expremiér Matovič (rozhovor)

Bývalý premiér a líder hnutia Slovensko Igor Matovič všetkých prekvapil rozhodnutím, že sa postaví do boja o post prezidenta. Skromne sa označil za bobkový list, nemá však skôr zálusk pre vavrínový veniec?

Odborníci po vstupe Matoviča do prezidentskej kampane hovorili o tom, aké bude prvé kolo prezidentských volieb dramatické a vyhrotené. O to väčšie prekvapenie prinieslo to záhadné ticho, ktoré aktuálne charakterizuje atmosféru pred voľbami. Je to ticho pred búrkou?

„Aby tá búrka vyznela, musí byť predtým trochu ticho,“ odpovedal šibalsky Matovič. Bývalý premiér v tejto súvislosti opätovne pripomenul, že plánuje otvoriť závažné otázky, ktorými chce konfrontovať hlavných favoritov prezidentských volieb – Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho.

Pozrite si celý rozhovor s Igorom Matovičom:

Matovič v rozhovore pre agentúru SITA exkluzívne prezradil:

Prečo podporuje Ivana Korčoka – kandidáta strany SaS, ktorá povalila jeho vládu

Či ho znepokojujú videá Zoroslava Kollára, ktorý mu venoval už dve pozdravy

Či by poslal vojakov na Ukrajinu a ako vníma vývoj vojny na ukrajinskom fronte

a ako vníma vývoj vojny na ukrajinskom fronte Čo hovorí na to, že Robert Kaliňák sa stal ministrom obrany a či vie o tom, že majú narodeniny v rovnaký deň

Kedy sa ospravedlní Ľubošovi Blahovi za výrok o mydlení barana

Ľubošovi Blahovi za výrok o mydlení barana Či je pnutie v rámci opozície a prečo hovorí o „pýche progresívcov“

Či je sklamaný, že jeho stranu opustili viacerí členovia na čele s Máriou Šofranko

Či ho prekvapila kandidatúra Štefana Hamrana a Ľudovíta Ódora do eurovolieb

