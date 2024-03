Matovič: Prvé kolo volieb bude voľbou zo srdca, ale v druhom kole si v podstate vyberáte menšie zlo

Prezident by sa mal ozvať vždy, keď sa koná niečo, čo nie je správne. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol líder hnutia Slovensko a kandidát na prezidenta Igor Matovič. Prezident by mal byť podľa neho človekom, ktorý bez ohľadu na to, kto vládne, stojí na strane ľudí.

„Prezident má najsilnejší mandát, je volení občanmi, a tým pádom by ich mal priamo zastupovať. A keď vidí, že vláda schádza zo správnej cesty a nekoná v záujme ľudí a toho, čo sľúbila pred voľbami, tak prezident by mal byť ten hlas, ktorý to vláde pripomenie,“ dodal Matovič.

V druhom kole sa vyberá menšie zlo

Líder hnutia Slovensko si je vedomý toho, že v prezidentských voľbách nemá veľké šance na úspech. Ak by mal podporiť iného kandidáta, bol by to Ivan Korčok.

Ako vysvetlil, v prvom kole volieb si občania volia zo srdca, tak ako to cítia. „Ale v druhom kole si v podstate vyberáte menšie zlo. Pre mňa to bude voľba menšieho zla. Pre mňa nie je voľba Korčoka voľbou lepšieho alebo väčšieho dobra. Pri Pellegrinim nevidím žiadne dobro,“ vysvetlil Matovič a dodal, že Peter Pellegrini (Hlas-SD) „je dlhoročný, poctivý a verný sluha mafie“.

Ako však Matovič dodal, v prípade, že sa bude Korčok arogantne vyhýbať jeho otázkam a nezodpovie ich, tak ho nepodporí.

Ak zvíťazí Putin, ohrozí to celý Západ

Matovič sa ako kandidát na prezidenta vyjadril aj k otázke pomoci Ukrajine. Líder hnutia Slovensko je za to, aby sa Ukrajine dostávalo aj vojenskej pomoci. Hovorenie o mierových riešeniach podľa neho znamená vzdanie sa vlasti zo strany Ukrajincov.

„Tú časť, ktorú si Vladimir Putin ukradol a zabil pri tom desiatky tisíc nevinných žien a detí, tak to je Ukrajina. To nie je Rusko a nikdy mu to nepatrilo. Bol by som rád, aby si tí naši ‚vlastenci‘ dali otázku, že ak by sa toto stalo nám, ak by nám napríklad Česi ukradli nejakú časť územia, Maďari by nám ukradli južné Slovensko, Ukrajinci Zemplín alebo Poliaci Oravu, či by sme za to vážne nemali bojovať. Vážne by sme očakávali od ostatných krajín, aby povedali, že sa máme dohodnúť na mieri a nechať im ukradnuté územia?“ uviedol Matovič s tým, že toho, kto je obeťou, je potrebné podporovať.

„Ukrajinci bojujú a strácajú vlastné životy za to, aby my sme tu mohli za desať – dvadsať rokov žiť v bezpečí. Ak to Ukrajinci prehrajú, tak je len otázkou času, kedy Rus zaklope na naše dvere,“ dodal Matovič a uzavrel, že je proti tomu, aby boli slovenskí vojaci vyslaní na Ukrajinu. Keď však vojnu zvíťazí Putin, ohrozí to podľa neho celú západnú civilizáciu.

