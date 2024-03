Macron je vojnový štváč a šialenec, ktorý by rád videl, aby ďalší Slovania išli umierať na Ukrajinu, hovorí Kotleba (video)

„Konflikt na Ukrajine nie je našou vojnou a ako prezidentský kandidát odmietam akékoľvek zapájanie sa Slovenskej republiky do tejto vojny,“ vyhlásil predseda Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba.

Macron je vojnový štváč

Francúzsky prezident Emmanuel Macron spôsobil poriadny rozruch svojím výrokom, kedy nevylúčil vyslanie vojakov západných krajín na Ukrajinu.

„Prezident Macron je človek, ktorý nemá vlastné deti. Nemá absolútne žiadnu zodpovednosť za budúcnosť a si užíva tu a teraz,“ reagoval Kotleba na slová francúzskeho prezidenta.

„Je to vojnový štváč, ktorý by veľmi rád videl, aby ďalší slovanskí vojaci išli umierať na Ukrajinu a plnili sa tam potoky krvi. Toto ja absolútne odmietam,“ uviedol ďalej predseda ĽSNS.

Tvrdú kritiku Kotlebu na adresu Macrona si pozrite vo videu:

Vystúpenie z NATO a vojenská neutralita

„Cieľom NATO a západných štátov, ktorých vedú ľudia ako Macron, je za každú cenu rozpútať totálnu vojnu s Ruskom. Ak by sa táto vojna rozbehla, určite by sa do nej zatiahla aj Slovenská republika a bola by to pre nás čistá katastrofa,“ hovorí Kotleba.

Predseda ĽSNS je za to, aby na Ukrajine bol čo najskôr mier. Vie si predstaviť, že ako prezident by zvolal stretnutie všetkých prezidentov, ktorí majú záujem sa o tejto téme rozprávať.

Stretnutie by sa mohlo konať buď v Bratislave, alebo v mestách ako Prešov či Košice, ktoré sú bližšie k slovensko-ukrajinským hraniciam. „Aby zistili, že pozerať sa na vojnu na Ukrajine z Paríža, z Lisabonu alebo z Londýna je niečo úplne iné ako pozerať sa na to z Bratislavy, z Prešova alebo zo Svidníka. Potom by možno veľmi rýchlo prehodnotili svoj postoj,“ vysvetľoval Kotleba.

Podľa politika v aktuálnej situácii máme jedinú cestu, a tým je„vyhlásenie vojenskej neutrality, vystúpenie z NATO – zločineckej organizácie, ktorá chce vojnu s Ruskom“.