Väčšina samosprávnych krajov odmieta posúvať voľby o rok, upozorňujú na porušenie princípov právneho štátu

Väčšina samosprávnych krajov nesúhlasí s návrhom premiéra Roberta Fica na odloženie komunálnych a regionálnych volieb z jesene 2026 na rok 2027. Konštatuje to v stanovisku združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) s tým, že takýto krok zasahuje do demokratických princípov a pravidiel právneho štátu.
Mandát starostov, primátorov a županov, ako aj poslancov zastupiteľstiev, je podľa združenia výsledkom slobodnej vôle občanov a jeho predĺženie bez priameho mandátu voličov by znamenalo spochybnenie ústavných základov demokracie.
„Predsedovia krajov vyzývajú premiéra na rokovanie, kde jasne pomenuje dôvody jeho iniciatívy zmeny dĺžky prebiehajúceho funkčného obdobia poslancov zastupiteľstiev a predsedov samosprávnych krajov. Žiadame riadny dialóg a nie oznamy na straníckych snemoch,“ uviedlo SK8. Doplnilo, že akékoľvek zásahy do volebných období musia byť prijímané s výhľadom do budúcnosti, teda musia sa týkať len nasledujúcich funkčných období a nie tých, ktoré už prebiehajú.
Predseda vlády Robert Fico na pracovnom sneme strany Smer-SD v sobotu 11. októbra povedal, že pre celé Slovensko by bolo najlepšie, keby bol predĺžený štvorročný mandát primátorov, starostov a županov tak, aby sa komunálne a regionálne voľby konali až po parlamentných voľbách v roku 2027. Komunálne voľby by mali podľa neho zohľadňovať aj to, čo sa udeje v septembri 2027 v parlamentných voľbách.