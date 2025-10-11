Fico sa bojí porážky, tvrdia Demokrati a ostro protestujú proti snahám premiéra presúvať termín komunálnych volieb

Mimoparlamentní Demokrati ostro protestujú proti snahám premiéra Roberta Fica (Smer-SD) presúvať termín volieb do orgánov samospráv z jesene 2026 o rok. Neexistuje na to podľa Demokratov žiadny dôvod, okrem strachu Roberta Fica z porážky.
„Robert Fico a celá jeho vláda pohŕdajú samosprávami. Nerešpektujú ich autonómne postavenie, neberú ich ako partnerov a len im jednostranne berú peniaze, ktoré vláda potom nezmyselne míňa. V tomto kontexte vyznieva smiešne, že si premiér dovolí vyzvať združenia samospráv, aby súhlasili s odložením volieb o rok. Podotýkam, že bez jediného argumentu,“ uviedol v stanovisku generálny sekretár Demokratov a expert na regionálny rozvoj Peter Markovič.
Predseda Smeru Robert Fico v sobotu na pracovnom sneme strany povedal, že pre celé Slovensko by bolo najlepšie, keby bol predĺžený štvorročný mandát primátorov, starostov a županov tak, aby sa komunálne a regionálne voľby konali až po parlamentných voľbách v roku 2027. Komunálne voľby by mali podľa neho zohľadňovať aj to, čo sa udeje v septembri 2027 v parlamentných voľbách.