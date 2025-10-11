ÚMS nesúhlasí s Ficovým návrhom na posunutie komunálnych volieb, ctí si platné ústavné princípy

Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s predĺžením súčasného volebného obdobia starostov a primátorov na päť rokov. Primátori a starostovia boli zvolení na štyri roky, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, a ctia si platné ústavné princípy. Zhodli sa na tom primátorky a primátori členských miest na sobotnom online rokovaní republikovej rady ÚMS.
Reagovali na sobotné vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica, ktorý na pracovnom sneme strany Smer povedal, že pre celé Slovensko by bolo najlepšie, keby bol predĺžený štvorročný mandát primátorov, starostov a županov tak, aby sa komunálne a regionálne voľby konali až po parlamentných voľbách v roku 2027. Komunálne voľby by mali podľa neho zohľadňovať aj to, čo sa udeje v septembri 2027 v parlamentných voľbách.
Fico navrhuje posunúť komunálne voľby, starostovia by mali zostať vo funkcii až do roku 2027 – VIDEO
„ÚMS je pripravená na diskusiu o prípadných zmenách pre budúce volebné obdobia, avšak len za predpokladu, že sa na nich dohodnú všetky zainteresované strany a že budú v súlade s princípmi právneho štátu,“ uviedla v písomnom stanovisku hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
Svoje stanovisko ÚMS zaslala predsedovi Národnej rady SR Richardovi Rašimu a dala ho na vedomie štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra SRMichalovi Kaliňákovi.