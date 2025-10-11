ÚMS nesúhlasí s Ficovým návrhom na posunutie komunálnych volieb, ctí si platné ústavné princípy

ÚMS je pripravená na diskusiu o prípadných zmenách pre budúce volebné obdobia, avšak len za predpokladu, že sa na nich dohodnú všetky zainteresované strany a že budú v súlade s princípmi právneho štátu.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Richard Rybníček
Prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček. Foto: archívne, SITA/Tomáš Somr
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s predĺžením súčasného volebného obdobia starostov a primátorov na päť rokov. Primátori a starostovia boli zvolení na štyri roky, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, a ctia si platné ústavné princípy. Zhodli sa na tom primátorky a primátori členských miest na sobotnom online rokovaní republikovej rady ÚMS.

Reagovali na sobotné vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica, ktorý na pracovnom sneme strany Smer povedal, že pre celé Slovensko by bolo najlepšie, keby bol predĺžený štvorročný mandát primátorov, starostov a županov tak, aby sa komunálne a regionálne voľby konali až po parlamentných voľbách v roku 2027. Komunálne voľby by mali podľa neho zohľadňovať aj to, čo sa udeje v septembri 2027 v parlamentných voľbách.

ÚMS je pripravená na diskusiu o prípadných zmenách pre budúce volebné obdobia, avšak len za predpokladu, že sa na nich dohodnú všetky zainteresované strany a že budú v súlade s princípmi právneho štátu,“ uviedla v písomnom stanovisku hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

Svoje stanovisko ÚMS zaslala predsedovi Národnej rady SR Richardovi Rašimu a dala ho na vedomie štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra SRMichalovi Kaliňákovi.

Viac k osobe: Daniela PiršelováMichal KaliňákRichard RašiRobert Fico
Firmy a inštitúcie: MV Ministerstvo vnútra SRÚnia miest a obcí Slovenska
Okruhy tém: Komunálne voľby Predseda Národnej rady SR (NR SR) Premiér Slovenskej republiky štátny tajomník ministerstva vnútra Volebné obdobie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk