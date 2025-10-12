Rybníček kritizuje Fica: Spájať komunálne a parlamentné voľby je úplne mimo reality

Predĺženie mandátu županov, primátorov, starostov a poslancov o ďalší rok považuje primátor Trenčína Richard Rybníček za praktický nezmysel, ktorý prinesie chaos. Takáto zmena by podľa neho spôsobila vážny organizačný chaos, znechutenie voličov a otvorila dvere k ohýbaniu základných pravidiel demokracie podľa momentálnej politickej potreby. Úvahu o odložení komunálnych a regionálnych volieb o rok prezentoval premiér Robert Fico v sobotu na sneme strany Smer.
ÚMS nesúhlasí s Ficovým návrhom na posunutie komunálnych volieb, ctí si platné ústavné princípy
Rybníček na sociálnej sieti pripomenul, že ak by sa mandát samosprávnych orgánov mal predĺžiť, musí sa to urobiť ústavným zákonom, teda získať 90 hlasov v Národnej rade SR, koalícia ich sama nemá. „Verím, že starostovia za KDH aj samotné KDH nebudú podporovať zmenu, ktorá by znamenala, že dĺžka mandátu sa bude upravovať podľa politickej potreby,“ dodal primátor Rybníček.
Fico sa bojí porážky, tvrdia Demokrati a ostro protestujú proti snahám premiéra presúvať termín komunálnych volieb
Upozornil tiež na to, že ak majú byť parlamentné voľby v septembri 2027, komunálne a regionálne by tak pripadli pred Vianocami 2027. „To je nielen absurdné, ale aj prakticky nezvládnuteľné. Navyše, treba si uvedomiť, že volebná kampaň na županov, primátorov, starostov a poslancov v župách, mestách a obciach trvá často niekoľko mesiacov, niekedy aj pol roka či rok. Predstava, že v jednom čase bude bežať parlamentná aj komunálna kampaň, je úplne mimo reality. To premiér predsa nemôže myslieť vážne,“ skonštatoval Rybníček, ktorý je aj prezidentom Únie miest Slovenska.