Pellegrini si počas sviatkov prečítal aj listy od detí z celého Slovenska, boli zaslané v rámci iniciatívy UNICEF

PrezidentPeter Pellegrini si počas sviatočných dní prečítal odkazy a listy od detí z celého Slovenska. Predmetné listy mu boli zaslané v rámci nedávnej iniciatívy UNICEF.
Ako hlava štátu informovala na sociálnej sieti, odkazov a listov mu prišlo viac ako 800, s najrôznejšími podnetmi ako zlepšiť život na Slovensku. Poniektoré z odkazov Pellegrini aj zdieľal v príspevku na sociálnej sieti.
Žilinka reaguje na Pellegriniho podpis novely Trestného zákona, mrzí ho nevypočutie hlasu prokuratúry
„Zaujalo ma, že sa deti snažia hľadať na našej krásnej krajine to dobré a želajú si, aby sme sa tak správali aj my, dospelí. Zoberme si ich želania k srdcu a nahraďme nenávisť pozitívnym myslením. Slovensko tak bude lepším miestom pre život,“ apeloval prezident.