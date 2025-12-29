Pellegrini mal v roku 2025 rozsiahly program, absolvoval množstvo domácich aj zahraničných ciest – FOTO

Prezident Peter Pellegrini má za sebou rok plný domácich i zahraničných ciest. Ako informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR, hlava štátu absolvovala v priebehu roka 2025 rozsiahly program pracovných ciest, a to doma aj v zahraničí, ktoré sa odvíjali od aktuálneho diania na Slovensku i v cudzine.
„V rámci domáceho programu sa prezident SR zameral najmä na kontakt s občanmi v regiónoch, podporu samospráv, pripomínanie historickej pamäti, posilňovanie spoločenskej súdržnosti a oceňovanie práce ľudí vo verejnej službe,“ uviedli z KP SR s tým, že prezident začal rok 2025 účasťou na novoročných štátnych, duchovných a kultúrnych podujatiach.
Pietne zhromaždenia
V januári si v obci Nemecká pripomenul 80. výročie tragických udalostí druhej svetovej vojny. Pri tejto príležitosti upozornil, že nenávisť môže mať ničivé následky aj v súčasnosti.
Pellegrini si tiež na pietnych zhromaždeniach v Ostrom Grúni a Kľaku uctil obete nacistických represálií. Vyzdvihol pri tom význam historickej pamäti pre súčasnú spoločnosť. Počas prvého mesiaca tohto roka sa venoval aj bezpečnostným pracovným aktivitám, medzi inými aj zasadnutiu Bezpečnostnej rady SR a návštevám bezpečnostných inštitúcií.
Regionálne výjazdy
„Vo februári prezident SR pokračoval v regionálnych výjazdoch do Komárna, Skalice a Senice, kde otvoril dialóg so samosprávami o rozvoji regiónov, fungovaní verejných služieb a každodenných potrebách obyvateľov,“ pokračuje KP SR, dopĺňajúc, že hlava štátu v marci a apríli absolvovala regionálne výjazdy do Zvolena, Banskej Bystrice, Hlohovca a Galanty.
Pellegrini sa v rámci nich zameriaval na podporu miestneho rozvoja, spoluprácu so samosprávou a komunikáciu s občanmi. Na jar navštívil aj Malacky, Brezno a Košice, kde taktiež podporil regionálny hospodársky rozvoj. Zároveň ocenil aj iniciatívy v oblasti sociálnej solidarity.
V Piešťanoch sa zúčastnil celoštátnych osláv 80. výročia víťazstva nad fašizmom. Inklúziu zdravotne znevýhodnených podporil účasťou na podujatí Tanec bez hraníc, v metropole východu zas odovzdal ocenenia Zlatý dáždnik rodinám a jednotlivcom, ktorí pomáhajú druhým.
„V júni prezident SR navštívil Poprad v rámci regionálneho výjazdu zameraného na cestovný ruch a ekonomiku regiónu. V septembri sa v Banskej Štiavnici venoval ochrane kultúrneho dedičstva, v Šaštíne-Strážach podporil duchovné tradície Slovenska a v Brezovej pod Bradlom pri príležitosti Dňa Ozbrojených síl SR ocenil profesionalitu a pripravenosť príslušníkov slovenskej armády. Október patril pripomenutiu si historických udalostí. V rámci osláv Karpatsko-duklianskej operácie vo Vyšnom Komárniku si prezident SR uctil padlých hrdinov, v Mankovciach sa zúčastnil na slávnostnej svätej omši pri významných jubileách obce a regionálnymi výjazdmi do Sliača, Banskej Bystrice a Brhloviec pokračoval v kontakte s regiónmi,“ pripomenuli z KP SR.
Vianočný domáci program
Doplnili, že hlava štátu v novembri otvorila Vianočnú poštu v Rajeckej Lesnej. Vo Vysokých Tatrách zas Pellegrini otvoril Tatranský ľadový dóm ako symbol duchovných hodnôt a do Košíc opätovne zavítal, aby otvoril konferenciu GradeUP zameranú na podporu inovácií, vzdelávania a podnikavosti mladých ľudí.
„Domáci program uzavrel v decembri vianočnou vizitou na Klinike detskej hematológie a onkológie NÚDCH, kde osobne navštívil pacientov, vyjadril podporu ich rodinám a poďakoval zdravotníckemu personálu za profesionálnu a obetavú prácu,“ dodali z prezidentskej kancelárie.
Zahraničné cesty
Pellegrini mal v uplynulom roku popri domácom programe aj intenzívny program zahraničných pracovných a oficiálnych ciest. Cielili na posilňovanie bezpečnosti, rozvoj bilaterálnych vzťahov aj aktívnu účasť Slovenska v medzinárodných štruktúrach.
V januári navštívil Taliansku republiku, v Poľsku si zas pri príležitosti 80. výročia oslobodenia koncentračných táborov Auschwitz-Birkenau uctil obete holokaustu a zdôraznil povinnosť chrániť historickú pamäť.
„Vo februári sa na Akčnom samite o umelej inteligencii v Paríži venoval zodpovednému rozvoju umelej inteligencie a ochrane konkurencieschopnosti Európy, pričom na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii rokoval o aktuálnych bezpečnostných hrozbách. V marci prezident SR podporil stredoeurópsku spoluprácu účasťou na samite formátu S3 v Slavkove u Brna a oficiálnou návštevou Tirany vyjadril podporu európskej integrácii Albánska,“ uvádza KP SR.
Pohreb pápeža Františka vo Vatikáne
Hlava štátu sa v apríli zúčastnila aj na pohrebe pápeža Františka vo Vatikáne. Na samite Iniciatívy troch morí vo Varšave Pellegrini podporil prehlbovanie energetickej, dopravnej a digitálnej spolupráce v regióne.
Nasledujúci mesiac si v Terste uctil pamiatku Milana Rastislava Štefánika a počas návštevy Turína podporil medzinárodnú odbornú spoluprácu. Vrátil sa aj do Vatikánu, a to na inauguračnú svätej omši novozvoleného pápeža Leva XIV. Podporil aj integračné ambície Čiernej Hory, v rámci svojej oficiálnej návštevy Podgorice.
„V júni sa prezident SR zúčastnil na samite Bukureštskej deviatky vo Vilniuse, pracovnej návšteve Slovinska a samite NATO v Haagu, kde zdôraznil význam kolektívnej obrany a jednoty Severoatlantickej aliancie. V júli oficiálnou návštevou Záhrebu potvrdil strategickú spoluprácu s Chorvátskom. V septembri pracovnou návštevou Japonska prezident SR posilnil bilaterálne vzťahy, na svetovej výstave EXPO v Osake podporil prezentáciu Slovenska a v Hirošime zdôraznil potrebu mieru a poučenia z historických tragédií,“ uvádza prezidentská kancelária.
Program zavŕšil návštevou vojakov v Kosove
Pellegrini sa zúčastnil aj na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov v New Yorku, kde obhajoval význam multilateralizmu a medzinárodnej spolupráce. Počas jesene absolvoval aj pracovné rokovania v Miláne a Janove zamerané na hospodársku spoluprácu, na samite Arraiolos v Tallinne zas diskutoval o budúcnosti Európy a podporil aj integračné ambície Severného Macedónska, keď oficiálne navštívil Skopje.
„Účasťou na Generálnej konferencii UNESCO v Samarkande potvrdil dôraz Slovenska na vzdelávanie, kultúru a mier. V novembri pracovnou návštevou Prahy posilnil česko-slovenské vzťahy a štátnou návštevou Lisabonu potvrdil mimoriadne kvalitné partnerstvo Slovenska a Portugalska, ktoré sprevádzalo aj odovzdávanie štátnych vyznamenaní. Zahraničný program uzavrel v decembri účasťou na samite V4 v Ostrihome, oficiálnou návštevou Svätej stolice, posilnením strategických vzťahov so Srbskom v Belehrade a predvianočnou návštevou slovenských vojakov pôsobiacich v misii KFOR v Kosove,“ uzatvára KP SR.