Žilinka reaguje na Pellegriniho podpis trestného zákona, mrzí ho nevypočutie hlasu prokuratúry

Generálny prokurátor nedávno vyzval prezidenta, aby novelu vrátil do parlamentu, pretože je škodlivá.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Maroš Žilinka
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Foto: archívne, SITA/Kancelária NR SR
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi je ľúto, že vo veci novely Trestného zákona nebol vypočutý hlas prokuratúry.

Ako uviedol na sociálnej sieti, postoj prokuratúry vychádza z každodennej aplikačnej praxe prokurátorov vykonávajúcich dozor v prípravnom trestnom konaní a zastupujúcich štát v súdnom konaní vo veciach najzávažnejších foriem trestnej činnosti. Žilinka nedávno vyzval prezidenta Petra Pellegriniho, aby novelu Trestného zákona vrátil do parlamentu. Novelu zároveň označil za škodlivú.

Viac k osobe: Maroš ŽilinkaPeter Pellegrini
Okruhy tém: Generálny prokurátor SR Novela Trestného zákona Prezident Slovenskej republiky

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk