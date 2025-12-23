Žilinka reaguje na Pellegriniho podpis trestného zákona, mrzí ho nevypočutie hlasu prokuratúry

Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi je ľúto, že vo veci novely Trestného zákona nebol vypočutý hlas prokuratúry.
Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona, pri rozhodovaní si vyberal z dvoch variantov – VIDEO
Ako uviedol na sociálnej sieti, postoj prokuratúry vychádza z každodennej aplikačnej praxe prokurátorov vykonávajúcich dozor v prípravnom trestnom konaní a zastupujúcich štát v súdnom konaní vo veciach najzávažnejších foriem trestnej činnosti. Žilinka nedávno vyzval prezidenta Petra Pellegriniho, aby novelu Trestného zákona vrátil do parlamentu. Novelu zároveň označil za škodlivú.