Opozícia kritizuje Pellegriniho za schválenie Trestného zákona, hovoria o zlyhaní a podporovaní mafie

Prezident Peter Pellegrini sa podpisom novely Trestného zákona vedome postavil na stranu tých, pre ktorých bol zákon ušitý. Skonštatoval to v reakcii predseda SaSBranislav Gröhling s tým, že prezident sa podpisom pod zákon zaradil medzi jeho spoluautorov. Zároveň zdôraznil, že spolu s ďalšími opozičnými poslancami podajú liberáli návrh na Ústavný súd SR a budú žiadať pozastavenie účinnosti novely.
„Peter Pellegrini sa týmto podpisom stal súčasťou mafiánskej noci, keď vládna koalícia v parlamente schvaľovala zákony na mieru obžalovaným, korupčníkom a ľuďom napojeným na mafiu. Mal šancu zastaviť otvorenie brán organizovanému zločinu, no namiesto toho ich prezident vlastnoručne otvoril. Toto nie je príkladný výkon nezávislej hlavy štátu, toto je spoluzodpovednosť,“ uviedol Gröhling.
Prezident zlyhal
Podľa predsedu Progresívneho SlovenskaMichala Šimečku prezident zlyhal. „Mal možnosť postaviť sa na stranu ľudí, širokej verejnosti aj odborníkov. On si vybral stranu mafie. Podpísal likvidáciu kajúcnikov aj kriminalizáciu opozície. Zápas za demokraciu musíme vyhrať bez neho,“ skonštatoval Šimečka. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (strana Za ľudí) poukázala na to, že v súvislosti s novelou bije na poplach celá odborná verejnosť, prokurátori a policajná prezidentka dokonca hovorila o sťažení práce vyšetrovateľov.
„Asistovanie Pellegriniho pri oslabovaní trestného práva nemohlo prekvapiť, keďže spolupracujúci obvinení hovorili o úplatku 150-tisíc eur práve pre neho, a to v kauze predražených nákupov informačných systémov. Pellegrini v plnom rozsahu potvrdil, že zostáva pevnou súčasťou klanu, ktorý s cieľom zaistiť si beztrestnosť neváha rozvracať právny štát a ohrozovať bezpečnosť obyvateľstva,“ vyhlásila Remišová.
Návrat do komunizmu
KDH v tejto súvislosti skonštatovalo, že Pellegrini v snahe vyhnúť sa konfliktu s premiérom Robertom Ficom rezignoval na svoju ústavnú povinnosť chrániť bezpečnosť všetkých občanov Slovenskej republiky tým, že nevyužil právo veta pri novele trestného zákona.
„Podpis novely trestného zákona je jasným signálom, že ochrana zločincov dostala prednosť pred ochranou slušných ľudí. V mnohom nás dokonca vracia naspäť do komunizmu. Je to darček pre tých, ktorí porušujú zákon, a pomáha aj podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi v jeho kauzách,“ uviedol predseda hnutia Milan Majerský.
Maďarská aliancia chce na rozhodnutie prezidenta odpovedať občianskou neposlušnosťou a zároveň 22. januára, na Deň maďarskej kultúry, usporiada medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „V okne väznice?”. „Ak do pekla, tak na poriadnom koni, ak do väznice, tak s múdrymi ľuďmi,” vyhlásil predseda strany László Gubík.