Pellegrini sa stretne s Dankom v inom termíne, na „obrúsenie hrán“ s Ficom nevidí dôvod

Líder strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini sa v stredu nezúčastnil na stretnutí, ktoré zorganizoval predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko a pozval naň okrem Pellegriniho aj šéfa Smeru-SD Roberta Fica.

Pellegrini sa o plánovanej účasti Fica dozvedel až z médií. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, „celé to bolo od začiatku také zvláštne“. Dankovi sa podľa svojich slov poďakoval za pozvanie, no pre iný pracovný program sa v stredu nemohol zúčastniť. Rád sa stretne so šéfom národniarov v inom termíne, no nevidí žiadny dôvod na „obrúsenie hrán“ s Robertom Ficom.