Fico má podľa Kmeca dve tváre, jedna je populistická a druhá určená pre diplomatické uši

Robert Fico (Smer-SD) má dve tváre, pričom jedna je populistická a druhá určená pre diplomatické uši. Uviedol to nezaradený poslanec Národnej rady SR a zahraničnopolitický expert Peter Kmec (Hlas-SD) v stanovisku, ktoré sprostredkovala hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková.

Klamstvá sa nevyplácajú

Zároveň vyjadril počudovanie nad výrokmi Fica, ktoré predniesol na pondelkovom stretnutí s veľvyslancami Európskej únie (EÚ), Veľkej Británie a USA k domácej a zahraničnej politike.

„Robert Fico sa pred svojimi voličmi hrá na nekompromisného zástancu národnoštátnych záujmov a odmietal na zhromaždeniach s voličmi vstup Ukrajiny do EÚ a NATO. Ako však potvrdila Monika Beňová, na stretnutí s diplomatmi myšlienku vstupu Ukrajiny do EÚ podporil,“ uviedol Kmec.

Podľa Kmeca Fico tak ukazuje, že nemá žiadne hranice. „Takéto klamstvá sa v zahraničnej politike nevyplácajú. Verejnosť sa môže oprávnene pýtať, ktorej tvári Roberta Fica má veriť,“ dodal poslanec.

Vstup do EÚ podporujú, NATO je otázne

Ako na utorkovej tlačovej besede uviedol Fico, strana Smer-SD podporuje vstup Ukrajiny do EÚ, ak má krajina takúto ambíciu, avšak len v prípade, ak splnia podmienky vstupu, nemalo by to byť iba politické gesto.

„Áno, sme pripravení pomôcť, lebo to obdobie prechodu k členstvu môže byť pomerne dlhé a naše skúsenosti, ktoré máme, môžu byť pre Ukrajinu veľmi cenné,“ vyjadril sa šéf Smeru-SD pričom dodal, že strana má výhrady voči tomu, aby Ukrajina bola členom Severoatlantickej aliancie (NATO).