Pellegrini odchádza na AI samit v Indii, rokovať bude aj s indickým predsedom vlády a prezidentkou

Prezident Peter Pellegrini v utorok odchádza do Indie na pozvanie predsedu vlády Naréndru Módího, kde sa v Naí Dillí zúčastní na medzinárodnom samite o umelej inteligencii s názvom AI Impact Summit. Podujatie združuje svetových lídrov, predstaviteľov vlád, technologického sektora aj medzinárodných organizácií s cieľom diskutovať o bezpečnom, zodpovednom a inovatívnom rozvoji umelej inteligencie. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Pellegrini tiež absolvuje bilaterálne rokovania s indickým predsedom vlády Naréndrom Módím a prezidentkou Draupadí Murmuovou. Počas samitu sa tiež stretne s viacerými svetovými lídrami. „Návšteva potvrdzuje dôraz Slovenskej republiky na technologickú suverenitu, podporu inovácií a posilňovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti moderných technológií,“ uviedla Kancelária prezidenta SR.