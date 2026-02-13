Pellegrini odcestuje do Indie, na samite o umelej inteligencii sa stretne s Módím

Prezident Peter Pellegrini odcestuje v utorok do Indie, kde sa zúčastní na medzinárodnom samite o umelej inteligencii AI Impact Summit v Naí Dillí. Ako informovala Kancelária prezidenta SR, podujatie sa koná v čase, keď sa umelá inteligencia dynamicky rozvíja a stáva sa významnou technologickou inováciou aj geopolitickým faktorom, ktorý ovplyvňuje hospodársky rast, bezpečnosť štátov, konkurencieschopnosť priemyslu a dôveru občanov v inštitúcie.
Počas samitu sa prezident stretne s viacerými svetovými lídrami, pričom dôležitou súčasťou programu bude bilaterálne rokovanie s predsedom vlády Indie Naréndrom Módím. Cieľom stretnutia je ďalšie posilnenie politických a hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Indiou, ako aj rozvoj spolupráce v oblasti inovácií, priemyslu a moderných technológií.
Prezident Pellegrini absolvuje aj bilaterálne stretnutie s prezidentom Srí Lanky Anurom Kumarom Dissanayakom. Účasť Slovenska na najvyššej úrovni podľa Kancelárie prezidenta predstavuje jasný signál, že prezident považuje technologickú suverenitu, bezpečné a zodpovedné využívanie umelej inteligencie a podporu inovácií za strategické priority. Zároveň ide o príležitosť pre Slovensko podporiť investície a posilniť svoju politickú viditeľnosť v rámci Európskej únie aj vo vzťahu k Indii.