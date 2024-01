Pellegrini nie je hoden prezidentského postu, ani postu predsedu NR SR, tvrdí Gröhling

Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) nie je hoden prezidentského postu, ani postu predsedu Národnej rady (NR) SR.

Pellegriniho správanie v súvislosti s ohlásením jeho prezidentskej kandidatúry považujú liberáli za absurdné a nehodné šéfa zákonodarného zboru.

Umelo naťahuje čas

Predseda parlamentu v pondelok avizoval, že 19. januára plánuje ohlásiť svoje rozhodnutie kandidovať za prezidenta.

„Peter Pelelgrini vie už od volieb, že bude kandidovať za prezidenta. Umelo však naťahuje čas nielen s ohlásením svojej kandidatúry, ale zbytočne dlho otáľal aj s vyhlásením volieb. Jediným cieľom týchto Pellegriniho hier je, že nechce spájať svoju kandidatúru s únosom právneho štátu, ktorému dnes asistuje v parlamente,“ myslí sí predseda SaS Richard Sulík.

Poškodzuje i ostatných kandidátov

Pellegrini podľa neho ale poškodzuje i ostatných kandidátov, ktorí dosiaľ nemali informáciu o konaní volieb, ani nevedeli dokedy môžu zbierať podpisy od občanov. Sulík to považuje za zbytočný cirkus a správanie, ktoré nie je hodné predsedu parlamentu.

Liberáli tiež poukazujú na to, že Pellegrini podľa nich zmenil názory, keďže od prezidentky Zuzany Čaputovej i jej predchodcu Andreja Kisku požadoval nadstraníckosť, no v súčasnosti jeho spolustraníci hovoria o tom, že by mohlo ostať na čele strany Hlas-SD aj v prípade, ak by sa stal prezidentom.

„Toto je absolútne neakceptovateľné. Pellegrini sa dnes na tlačovej besede pri otázkach o jeho nadstraníckosti len vykrúcal a nedokázal jasne povedať, ako ju chce ako hlava štátu zaručiť,” vraví predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling.

Pellegriniho najväčší nepriateľ je Danko

Strana SaS je toho názoru, že Pellegrini pravdepodobne nechápe úlohu prezidenta v slovenskom volebnom systéme. Hlava štátu podľa nej musí spolupracovať s NR SR aj s vládnym kabinetom, no tiež musí byť ich brzdou a protiváhou.

„Tento človek každým dňom dokazuje, že nie je hodný postu prezidenta, ale ani predsedu NR SR. Je pritom len príznačné, že jeho najväčším nepriateľom je dnes vlastný koaličný partner Andrej Danko, ktorý nemá problém skĺznuť k najhrubšiemu buranstvu,“ myslí si Gröhling.