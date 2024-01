Korčok: Aj keď sa Pellegrini rozhodol kandidovať za prezidenta, naďalej bude slúžiť koalícii (video)

Aj keď sa predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) rozhodol kandidovať na post prezidenta, naďalej bude slúžiť koalícii, s ktorou vytvorili vládu. Uviedol to na pondelkovej tlačovej besede občiansky kandidát na prezidenta Ivan Korčok.

„To znamená, že v tohtoročných prezidentských voľbách pôjde na prvom mieste politicky o to, či predseda vlády cez úrad prezidenta ovládne celú moc v štáte, a sústredí ju do jedných rúk vrátane Ústavného súdu SR,“ vyhlásil Korčok.

Korčok a jeho alternatíva

Kandidát na prezidenta je rád, že termín prezidentských volieb pozná celá verejnosť a kandidáti na prezidenta, nielen Pellegrini, ktorý ho podľa slov Korčoka dávno vedel.

„Z jeho tlačovej konferencie sme sa dozvedeli dve základné veci. Prvou je, že kandidovať bude, aj keď tu sme boli svedkami určitých tanečkov, pretože vieme, že aj po dnešku, keď je jasné, že kandidovať bude, oficiálne ohlásenie kandidatúry príde až niekedy o dva týždne,“ uviedol Korčok s tým, že druhou vecou, ktorú sa v pondelok verejnosť dozvedela, je, že Pellegrini bude aj naďalej slúžiť koalícii.

„Z môjho pohľadu preto ponúkam inú alternatívu. Alternatívu prezidenta SR, ktorý je nezávislý, suverénny, ktorý vie tento úrad premeniť na službu vlasti, občanom a celej SR,“ vyhlásil Korčok a dodal, že je pripravený na spoluprácu s vládou.

Rovnováha ako kľúčová téma volieb

Kľúčovou témou týchto volieb bude podľa neho rovnováha, no je správne byť súčasne protiváhou vláde, pokiaľ si to situácia vyžiada. „To, že si to situácia vyžaduje, už vidíme tri mesiace, odkedy sa vláda Roberta Fica ujala moci,“ dodal Korčok.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ako ďalej kandidát na prezidenta uviedol, chce byť prezidentom, ktorý je spravodlivý, prísny, a ktorý vie uznať, keď vláda robí dobré kroky, no rozhodne sa postaviť voči tomu, keď vláda robí niečo, čo je v rozpore so záujmami SR.

„Určite sa chcem zasadiť za to, aby bolo úplne zrejmé, kde SR patrí, že patríme do slobodného sveta. Súčasná vláda toto postavenie SR spochybňuje. Slovo rovnováha je namieste a viem, že Pellegrini je z toho nervózny, a to preto, že vie, že on by predstavoval pravý opak,“ zdôraznil Korčok s tým, že v najbližšom období bude pokračovať v komunikácii s občanmi a najbližšie ho čaká návšteva Nových Zámkov, Levíc, Martina a Prievidze.