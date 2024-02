Pellegrini nepodporí návrh, aby sa prezidentke Čaputovej odobrali kompetencie menovať šéfa SIS (video)

Predseda parlamentu a líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini nepodporí návrh, aby sa hlave štátu odobrali kompetencie menovať riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Povedal to v relácie TV JOJ Na hrane. Debata na túto tému s Robertom Ficom už podľa jeho slov prebehla a on deklaroval, že takýto návrh on ani strana Hlas-SD nepodporia.

Pellegrini dodží svoje slovo

Líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka Pellegrinimu v relácii povedal, že by nebol vôbec prekvapený, keby Hlas nakoniec v parlamente za takýto návrh zahlasoval. Dodal, že by to nebolo prvýkrát, čo by Pellegrini nedodržal svoje slovo.

Pellegrini na to reagoval slovami: „Predstavte si, že sme takúto debatu už aj mali a ja som sa k tomu postavil tak, že to tak nebude. A postavím sa k tomu tak aj druhýkrát.“ Robert Fico to podľa jeho slov rešpektoval a „jednoducho to prestala byť téma.“

Obžalovaný Gašpar v kauze Očistec

V prípade, ak by sa Pellegrini stal prezidentom, vymenoval by podľa svojich slov za šéfa Slovenskej informačnej služby každú osobu, ktorá v daný moment nie je ani trestne stíhaná, ani obžalovaná, ani podozrivá zo spáchania trestného činu a spĺňa všetky náležitosti.

„Ja nemôžem za to, že jeho otec má nejakú pozíciu,“ dodal s poukazom na to, že nominant Smeru-SD na riaditeľa SIS Pavol Gašpar je synom poslanca Smeru-SD Tibora Gašpara, ktorý je obžalovaný v kauze Očistec.

Nominant premiéra Fica

Na otázky moderátorky, či vyjadrenia Pavla Gašpara z odpočúvanej chaty v Čifároch o tom, že „odj…e Lišpica“ a ďalšie statusy na sociálnej siete sú hodné budúceho šéfa SIS, Pellegrini odpovedal, že sa to má pýtať Roberta Fica, ktorý ho navrhol. Či je to vhodný kandidát, to podľa neho musí vedieť premiér a Gašpar to má ukázať svojimi aktivitami.

„Keď nebude vhodný, tak si za neho bude musieť niesť zodpovednosť pán premiér, to je jeho nominant,“ dodal. O tom, že riaditeľom SIS sa má stať Pavol Gašpar, rozhodla v stredu 14. februára vláda. Podľa Fica je Gašpar bezúhonný a spĺňa kvalifikačné predpoklady. Premiér zároveň kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá sa vyjadrila, že zmena vo vedení SIS nie je nateraz prioritná.

Zmena vo vedení SIS nie je prioritou

„Ak je vaše rozhodnutie v normálnom časovom období o vymenovaní alebo nevymenovaní riaditeľa SIS, ktorého dnes tajná služba nemá, veľkým bremenom, informujte nás. Radi a rýchlo vás tohto bremena zbavíme,“ odkázal hlave štátu Fico.

Prezidentka Zuzana Čaputová na to reagovala, že „asi to bolo veľké bremeno aj pre samotnú vládu, keďže si dala takmer štyri mesiace na to, kým mi navrhli nejakého kandidáta.“ Dodala, že nevidí žiadny dôvod na to, aby sa ponáhľala s rozhodnutím v tejto veci.